Hải quân Nga tiến hành tập trận ở biển Baltic

Ngày 22/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của Hải quân nước này đã tiến hành tập trận ở Biển Baltic, trong đó có khoa mục diễn tập đẩy lùi cuộc tấn công giả định ở dưới biển.

Đây là lần thứ hai trong tháng này, Nga tiến hành tập trận hải quân có nội dung chống ngầm.



Theo thông báo của Bộ trên, các đơn vị lặn đã thực hành kỹ năng phát hiện và bắt giữ biệt kích ngầm giả định có hành vi phá hoại dưới biển, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái FPV (first person view) để phá hủy tàu, thuyền hoặc xuồng không người lái của đối phương.



Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc tập trận, các đơn vị cũng rèn luyện kỹ năng bảo vệ sân bay khỏi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của kẻ thù giả định.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận nhằm đánh giá hoạt động của các đơn vị phòng thủ chống phá hoại tàu ngầm. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Alexander Moiseyev, thị sát cuộc trập trận này./.

