Diện mạo mới vỉa hè ven sông tạo điểm nhấn cho thành phố Đà Nẵng

Ngày 24/3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cải tạo vỉa hè bờ sông.

Công trình cải tạo cảnh quan vỉa hè bờ sông dọc tuyến đường Thăng Long từ công viên Châu Á đến giáp quận Cẩm Lệ có tổng vốn đầu tư hơn 44 tỷ đồng, thi công từ tháng 5/2024 đến nay đã hoàn thành và vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch đề ra.

Dự án cải tạo vỉa hè đường Thăng Long, Đà Nẵng đoạn gần cầu Tiên Sơn(Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, đây là dự án an sinh xã hội phục vụ cộng đồng được thành phố Đà Nẵng chú trọng đầu tư tỉ mỉ, từ khâu thi tuyển thiết kế đến xây dựng các hạng mục nhằm tạo nền tảng và điểm nhấn đô thị sinh thái, đáng sống cho thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, điển hình là các hạng mục lần đầu tiên được triển khai xây dựng trong quá trình cải tạo vỉa hè tại Đà Nẵng như: trồng thí điểm cây Phong Linh với đặc thù thân to, cao, cành vươn rộng tạo bóng mát và điểm nhấn màu sắc cho không gian.

Công trình còn bao gồm 3 cụm nhà vệ sinh công cộng tự động, sử dụng toàn bộ vật liệu inox tạo cảm giác sạch sẽ, hạn chế rỉ sét, hư hỏng do mưa, bão, có sử dụng hệ cửa cảm ứng và các trang thiết bị toàn bộ vận hành tự động đảm bảo tính riêng tư và an tâm cho người sử dụng. Các vỉa hè có bề rộng từ 15 đến 21,6m, bố trí lối đi xe đạp riêng với độ rộng 3m, tách biệt, đảm bảo an toàn và tránh gây ảnh hưởng đến người đi bộ. Thành phố cũng cải tạo bổ sung 12 vịnh đỗ xe dọc tuyến, giảm thiểu ùn tắc giao thông cho tuyến đường.

Cụm 3 nhà vệ sinh công cộng hoạt động hoàn toàn tự động và làm hoàn toàn bằng chất liệu inox chống rỉ sét(Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, ngay từ đầu khi xây dựng phương án cải tạo, Ban quản lý đã chú trọng xây dựng các điểm mới và chủ yếu phải phục vụ tiện ích công cộng tốt cho nhân dân và du khách nên tuyến vỉa hè này triển khai rất nhiều hạng mục đầu tiên thử nghiệm ở Đà Nẵng, đảm bảo tính gần gũi, thân thiện môi trường và là điểm nhấn đô thị sinh thái.

Ông Nguyễn Văn Tư, là người dân sinh sống gần ven sông cho biết, trước khi dự án được triển khai, đoạn ven sông Hàn này rất nhếch nhác, rác thải, giá hạ, xà bần đổ bậy khắp nơi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Đến nay, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, ông rất vui mừng, nhất là đúng dịp hướng đến kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3.

Ông Nguyễn Văn Tư người dân thành phố Đà Nẵng đang tập thể dục tại tuyến vỉa hè đường Thăng Long vừa được đưa vào vận hành(Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cũng theo Ban quản lý dự án, toàn bộ không gian vỉa hè cải tạo chạy dọc ven sông được thiết kế hài hòa với các cụm công viên nhỏ nhằm tạo điểm nhấn và trở thành nơi nghỉ ngơi cho người dân và du khách khi tham quan thành phố bên sông Hàn./.