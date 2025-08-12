Yêu cầu các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Quốc khánh phải tiết kiệm, an toàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan quan tâm chỉ đạo sát sao việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, tạo dấu ấn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày Đại lễ.

Theo đó, Bộ đề nghị tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm... nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, điều kiện ngân sách, cơ sở vật chất và đặc điểm vùng miền, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Bên cạnh đó, xem xét tổ chức các chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội… về ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Quốc khánh, những thành tựu của đất nước trong 80 năm qua./.

Tối 9/8, chương trình "V Concert-Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của hàng vạn khán giả.