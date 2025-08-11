Tăng cường 20 tuyến buýt phục vụ Triển lãm 80 năm ngày Quốc khánh

Ngày 11/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ triển khai phương án tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Cụ thể, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội tổ chức 20 tuyến buýt tăng cường, kết nối với Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (bao gồm 2 tuyến hiện có (tuyến buýt số 43, E10) và 18 tuyến buýt bổ sung) với 70 xe và gần 900 lượt xe/ngày, theo 6 hướng (Trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc thành phố và sân bay Nội Bài).

Hướng tuyến từ trung tâm thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã-Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City, có 6 tuyến (tuyến số 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC).

Hướng tuyến phía Đông thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, có 3 tuyến (tuyến số 122TC, E02TC, E10TC).

Hướng tuyến phía Tây thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ, có 5 tuyến (tuyến số 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC).

Hướng tuyến phía Nam thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda, có 2 tuyến (tuyến số 32TC1, 24TC).

Hướng tuyến phía Bắc thành phố, xuất phát tại 2 điểm gồm: Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã), Phố Nỉ (Trung tâm thương mại Bình An), có 2 tuyến (tuyến số 15TC, 93TC). Hướng tuyến từ sân bay Nội Bài, có 2 tuyến (tuyến số 90TC, E10).

Theo phương án bố trí trên, hành khách có nhu cầu đến Trung tâm Hội chợ triển lãm để tham quan hoặc tham dự triển lãm bằng xe buýt có thể sử dụng 20 tuyến buýt trên tại 17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc tuyến đi qua gồm: Bãi đỗ xe buýt Kim Mã (tuyến số 43, 43TC); Bãi đỗ xe buýt đại học Bách Khoa (tuyến số 31).Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (tuyến số 96TC); Ga Hà Nội (tuyến số 23TC). Khu đô thị Gamuda (tuyến số E08); Bến xe Gia Lâm (tuyến số 122TC); Khu đô thị Ocean Park (tuyến số E02TC, E10, E10TC); Bến xe Mỹ Đình (tuyến số 34); Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC); Đại học Mỏ địa chất (tuyến số 31TC2).Khu đô thị Smart City (tuyến số E09); Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn (tuyến số 32TC2); Khu đô thị Gamuda (tuyến số 24TC); Bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC1); Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã) (tuyến số 93TC); Phố Nỉ (Trung tâm thương mại Bình An) (tuyên số 15TC); Sân bay Nội Bài (tuyến số 90, E10).Thời gian triển khai từ ngày 12/8-5/9/2025, dự kiến 6 tuyến (tuyến số 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC). Từ ngày 28/8-5/9/2025, dự kiến 12 tuyến (tuyến số 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC).

Tùy theo tình hình thực tế, thời gian triển khai các tuyến có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Phương tiện xe buýt có biển phụ thông tin “Trung tâm triển lãm Việt Nam” đặt trước xe để nhân dân và du khách dễ nhận diện.Các tuyến buýt tăng cường sẽ đón, trả khách tại các điểm đầu cuối và các điểm dừng đỗ trên lộ trình tuyến buýt đi qua.

Giá vé lượt theo giá vé lượt của các tuyến nhánh chính; Vé tháng thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội từ ngày 28/8-5/9 có sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương trong cả nước và các doanh nghiệp đại diện cho khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

Theo các phương án đề xuất, dự kiến quy mô sàn Triển lãm có thể lên tới 260.000 m2 (130.000 m2 trong nhà và 130.000 m2 ngoài trời). Tại Trung tâm Hội chợ triển lãm, ngoài hiện vật trưng bày còn kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI.../.

Công bố mẫu biểu trưng Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố mẫu biểu trưng Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh, thể hiện hành trình dựng nước-giữ nước và tinh thần hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam.