Tài liệu lưu trữ tái hiện 'đêm đen' của dân tộc trước Cách mạng tháng Tám

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Triển lãm trực tuyến “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”

Triển lãm giới thiệu tới công chúng các tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh hoạ quý giá về quá trình đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ dưới ách thực dân, cũng như hành trình xây dựng đất nước trong 80 năm độc lập. Đặc biệt, nhiều tài liệu trong số đó sẽ lần đầu tiên được công bố rộng rãi.

Triển lãm gồm 3 phần: Đêm đen; Việt Nam - một dân tộc kiên cường; 80 năm vang mãi khúc ca khải hoàn.

Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giới thiệu cuốn sách “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay.”

Nằm kế bên quảng trường Ba Đình, Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa - Phủ Chủ tịch ngày nay được xây dựng trong những năm 1901-1906, ban đầu được dùng làm dinh thự cho người đứng đầu Liên bang Đông Dương.

Ngày 2/9/1945, công trình đã chứng kiến thời khắc lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tháng 10/1954, Hà Nội được giải phóng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ, Trung ương Đảng từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô. Người đề nghị sử dụng Phủ Toàn quyền Đông Dương làm nơi làm việc và tiếp khách của Chính phủ và Nhà nước Việt Nam. Kể từ đó, tòa nhà được đổi tên thành Phủ Chủ tịch. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ khiêm tốn chọn cho mình ngôi nhà nhỏ cạnh ao cá để sống và làm việc.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, toàn bộ không gian sống và làm việc của Người tại Khu Phủ Chủ tịch được bảo tồn nguyên trạng, riêng tòa nhà Phủ Chủ tịch tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nghi lễ ngoại giao cũng như các hoạt động đối nội quan trọng của đất nước.

Cuốn sách viết về không gian của Phủ Toàn quyền năm xưa và Phủ Chủ tịch hiện nay từ nhiều nguồn tư liệu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Với những giá trị to lớn về lịch sử và văn hóa, Phủ Chủ tịch và toàn bộ Khu Di tích đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt quan trọng vào năm 2009. Không những thế, năm 2017, Phủ Chủ tịch còn được tạp chí Architecture Digest của Mỹ bình chọn là một trong 13 dinh thự đẹp nhất thế giới.

Cuốn sách viết về không gian của Phủ Toàn quyền năm xưa và Phủ Chủ tịch hiện nay từ nhiều nguồn tư liệu. Sách không chỉ mô tả lịch sử hình thành một công trình kiến trúc mà quan trọng hơn là những gì đã diễn ra trong hơn một thế kỷ tồn tại giữa trung tâm một thủ đô của xứ Đông Dương thuộc Pháp, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách được viết thành những mục chuyện nhỏ kèm theo các hình ảnh lưu trữ chắc chắn sẽ mang lại cho bạn đọc không chỉ những hiểu biết về một không gian kiến trúc mà còn là một không gian lịch sử từ danh giá đến thiêng liêng, cô đọng cả một chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nền tự chủ quốc gia./.

