Hà Nội ra mắt sản phẩm truyền thông số đặc biệt chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chiều 22/8, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số - Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức ra mắt sản phẩm truyền thông số đặc biệt mang tên VR-A80, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Sản phẩm VR-A80 mang đến trải nghiệm thực tế ảo 360 độ, tái hiện sinh động không gian lịch sử thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thông qua những video ngắn được tích hợp trong sản phẩm, người dân và bạn bè quốc tế có thể sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, chứng kiến Lễ thượng cờ, đội hình diễu binh đầu tiên, nghe lại bài hát “Ba Đình nắng” giữa không khí hào hùng, đồng thời khám phá những địa danh biểu tượng gắn liền với Thủ đô như Phủ Chủ tịch, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn…

Đặc biệt, sản phẩm VR-A80 còn tích hợp bản đồ interactive với chức năng thông tin và hướng dẫn di chuyển, cẩm nang A80 cùng một số sản phẩm truyền thông số do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, nhằm hỗ trợ, phục vụ thuận tiện nhất cho Nhân dân và du khách.

Không chỉ là một sản phẩm công nghệ, VR-A80 còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giúp thế hệ trẻ và du khách quốc tế hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô văn hiến, anh hùng, hiện đại.

Với hai ngôn ngữ Việt - Anh, sản phẩm được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hà Nội, các trang thông tin của 126 xã, phường và nhiều nền tảng số, bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội./.

