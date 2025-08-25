Multimedia

Những bảo tàng nào mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9?

Các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ du khách và công chúng dịp 2/9.

Mai Chi
Các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ du khách và công chúng trong dịp 2/9.

