Người dân Hà Nội 'rồng rắn' xếp hàng mua tem kỷ niệm 80 năm ngày 2/9

Đối với mỗi người dân, con tem không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bưu chính mà nó còn là một chứng tích sống động, khơi gợi niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.

Minh Hiếu
Từ sáng 1/9, hàng nghìn người dân từ các bạn trẻ đến người lớn, đã đến xếp hàng xung quanh khu vực trụ sở Bưu điện Hà Nội (phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua những ấn phẩm tem kỷ niệm cho dịp Đại lễ ngày 2/9.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 26/8 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

