Hà Nội chuẩn bị chu đáo hệ thống nhà vệ sinh miễn phí phục vụ lễ Quốc khánh

Trong không khí hân hoan chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Hà Nội đã triển khai một loạt biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người dân và du khách đổ về Thủ đô tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành.

Bổ sung hơn 1.000 điểm vệ sinh miễn phí

Theo Công văn số 4833/UBND-TH ngày 27/8/2025, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan thực hiện hàng loạt nhiệm vụ như bố trí đủ nhà vệ sinh công cộng, tăng công suất vệ sinh, đảm bảo nơi thu gom rác thải. Đồng thời, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Để phục vụ sự kiện có quy mô lên tới hàng trăm nghìn người tham gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã lắp đặt và duy trì 612 nhà vệ sinh di động tại các khu vực trọng điểm, bao gồm: Quảng trường Ba Đình 230 nhà vệ sinh; Tuyến di chuyển về khán đài: 203 nhà vệ sinh; Tuyến di chuyển từ khán đài ra ngoài: 90 nhà vệ sinh; Dọc theo tuyến di chuyển: 75 nhà vệ sinh; Khu vực phục vụ lực lượng tổ chức tại 5 điểm bắn pháo hoa: 14 nhà vệ sinh.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã vận động và huy động gần 400 nhà vệ sinh từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học tại các phường trung tâm như Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam và Hoàn Kiếm.

Những điểm vệ sinh này được dán biển hiệu "Free Restroom" với biểu tượng mặt cười thân thiện, giúp người dân dễ dàng nhận biết.

Tại mỗi điểm, sẽ có nhân viên túc trực và dọn dẹp thường xuyên để đảm bảo vệ sinh. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Điểm đặc biệt năm nay là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm nhà vệ sinh nhanh chóng. Trên bản đồ số A80/iHanoi (https://a80.hanoi.gov.vn/ban-do.htm), các điểm vệ sinh được hiển thị bằng biểu tượng hồng có hình người đứng.

Khi nhấn vào biểu tượng, ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về địa chỉ và dẫn đường trực tiếp qua Google Maps.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội triển khai hình thức này trong một sự kiện có quy mô lớn, giúp giải quyết vấn đề khó khăn lâu nay khi tìm kiếm nhà vệ sinh công cộng trong các dịp lễ.

Tinh thần hiếu khách, chuẩn bị chu đáo cho đại lễ

Hệ thống nhà vệ sinh miễn phí được bố trí khoa học, kết hợp với công nghệ hiện đại đã nhận được sự đánh giá cao từ người dân và du khách. Không chỉ là tiện ích công cộng, sự sắp xếp này còn thể hiện tinh thần hiếu khách, chu đáo của Hà Nội trong dịp lễ lớn.

Chị Nguyễn Thị Mai (52 tuổi, đến từ Hòa Bình) chia sẻ: “Năm nay thành phố bố trí nhà vệ sinh rất khoa học, dễ tìm. Với những gia đình có con nhỏ như tôi, điều này rất thuận tiện.”

Bạn Nguyễn Hoài Anh (21 tuổi, Hà Nội) cũng bày tỏ sự hài lòng: “Dịp lễ này em thường đến những cung đường diễu binh sớm để chọn cho mình một vị trí đẹp nhất. Nên khi được sử dụng các nhà vệ sinh công cộng em thấy rất tiện lợi và dễ tìm kiếm thông qua điện thoại.”

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu, hệ thống nhà vệ sinh miễn phí còn góp phần tạo nên trải nghiệm văn minh, thuận lợi cho người dân và du khách. Bản đồ số A80/iHanoi không chỉ hỗ trợ tìm kiếm nhà vệ sinh, mà còn tích hợp các tiện ích khác như vị trí trạm y tế lưu động, điểm cấp nước miễn phí, khu vực gửi xe, chốt an ninh… Tất cả đều nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa trong dịp lễ trọng đại.

Các khu vực vệ sinh di động đều bố trí bạt che và nước sạch. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Ngoài các nhà vệ sinh di động, nhiều hộ dân tại các tuyến phố trung tâm cũng chủ động mở cửa nhà để phục vụ người tham dự. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực này đã tạo thêm sự ấm áp, gần gũi, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của người dân Thủ đô trong dịp lễ lớn.

Việc Hà Nội chú trọng từ những chi tiết nhỏ nhất cho thấy quyết tâm mang đến hình ảnh một Thủ đô văn minh-hiện đại-chu đáo trong mắt khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là giải pháp tình thế cho một kỳ lễ lớn, mà còn là bước tiến quan trọng trong quản lý đô thị, hướng tới xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đồng bộ, lâu dài.

Các chuyên gia đô thị đánh giá, việc kết hợp giữa đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ sẽ là chìa khóa để Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện trải nghiệm cho người dân và du khách.

Đại lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để Hà Nội khẳng định bản thân như một đô thị hiện đại, thân thiện. Và chính từ những việc làm tưởng chừng giản dị như bố trí nhà vệ sinh công cộng, thành phố đã tạo nên dấu ấn về sự chu đáo, trách nhiệm, vì cộng đồng./.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.