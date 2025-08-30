Khẩn trương vệ sinh môi trường để Hà Nội xanh-sạch-đẹp sau buổi tổng duyệt A80

Ngay sau khi kết thúc buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai vệ sinh môi trường, trả lại cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp, thông thoáng cho các tuyến đường khu vực trung tâm.

Buổi tổng duyệt đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ từ rất sớm. Dù công tác chuẩn bị đã rất chu đáo nhưng lượng rác thải sinh hoạt vẫn phát sinh đáng kể tại các khu vực diễn ra sự kiện, đặc biệt là quanh Quảng trường Ba Đình, đường Điện Biên Phủ và các tuyến phố lân cận.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại tuyến đường Lê Duẩn sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, người dân đã có ý thức thu dọn chỗ ngồi, thu gom rác thải cá nhân vào túi và mang tới điểm tập kết.

Các tình nguyện viên đã có kế hoạch thu gom rác thường xuyên, đảm bảo không gian xanh-sạch-đẹp cho đoàn diễu binh và người dân trước trong, sau buổi tổng duyệt.

Thanh niên tình nguyện rọn rác sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Bạn Trần Mai Linh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thăng Long) là tình nguyện viên tại điểm chốt 72 Lê Duẩn chia sẻ: “Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, lượng rác thải tăng lên đáng kể. Công việc của chúng em là hỗ trợ công nhân môi trường thu gom rác, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Dù mệt nhưng ai cũng phấn khởi vì được góp phần giữ gìn cảnh quan Thủ đô, nhất là trong dịp đại lễ.”

Điều đáng mừng là bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, ý thức của một bộ phận người dân cũng được nâng cao. Nhiều người đã tự giác thu gom rác thải cá nhân, bỏ vào đúng nơi quy định hoặc mang về.

Tại tuyến đường Tràng Thi, chị Mai Anh Đào (44 tuổi, phường Ba Đình) đã cùng mọi người xung quanh thu gom rác, chị chia sẻ: “Mọi người xung quanh tôi đều có ý thức và trách nhiệm với môi trường. Tôi đã chuẩn bị sẵn túi nhỏ để bỏ vỏ chai và bánh sau khi ăn xong sẽ mang ra điểm tập kết rác. Đây là một dịp trọng đại của đất nước nên mỗi người càng cần có trách nhiệm hơn để giữ hình ảnh Thủ đô văn minh.”

Ghi nhận đến 12 giờ ngày 30/8, các tuyến đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã sạch đẹp, thông thoáng, sẵn sàng đón chào các sự kiện quan trọng, đặc biệt, lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Điều này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp, tận tâm của các lực lượng chức năng mà còn cho thấy ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao trong việc chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, góp phần tạo nên hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại trong dịp kỷ niệm đại lễ./.

Khối tình nguyện dọn rác vì “một Thủ đô văn minh” ngay sau tổng duyệt A80 Sáng 30/8, sau khi kết thúc buổi Tổng duyệt diễu binh, hiễu hành A80, khối tình nguyện và khối yêu nước với hàng trăm thanh niên tình nguyện và người dân đã cùng nhau dọn rác, vì một Thủ đô văn minh!