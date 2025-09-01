Cảm xúc dâng trào của người dân Thủ đô trong những ngày Đại lễ

Những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng 9, Hà Nội như bừng lên sức sống mới. Từ trung tâm đến ngoại thành, khắp nơi rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu.

Mỗi tuyến phố như được khoác lên tấm áo đỏ thắm, sáng bừng cả không gian, gợi nhắc về trang sử hào hùng của dân tộc. Không khí ấy lòng người thêm náo nức, tự hào, Thủ đô và cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ký ức và niềm tin

Bà Đỗ Thị Phương 68 tuổi (thôn Cát Bi, xã Phú Xuyên) tự hào khi được cùng với đoàn cựu chiến binh xã Phú Xuyên tham dự sự kiện A80 và lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Cùng với 30 cựu chiến binh xã Phú Xuyên, bà Đỗ Thị Phương (68 tuổi, thôn Cát Bi, xã Phú Xuyên) - nguyên chiến sỹ Trung đoàn 742, Sư đoàn 331, Quân đoàn 4 là khách mời tham dự sự kiện A80 và Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 xúc động chia sẻ, chúng tôi - những cựu chiến binh càng thêm tin tưởng đất nước sẽ ngày càng tươi đẹp hơn. Các cháu đoàn viên, thanh niên cũng rất hồ hởi. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, đoàn kết, luôn hướng tới một tầm cao mới.

Trở về sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, bà Đỗ Thị Phương tiếp tục công việc tại địa phương nhưng sự xúc động vẫn còn vẹn nguyên: “Quê tôi nhà nào cũng treo cờ, khắp làng xóm rộn ràng không khí lễ hội. Hội Cựu chiến binh đều nhất tâm chờ tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào ngày 2/9, góp phần vào thành công của Đại lễ.”

Chị Trần Thị Nở (xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) từng là thanh niên xung phong trồng cói lấn biển ở Ninh Bình cuối những năm 1980 cũng không giấu nổi sự tự hào: “Được mời dự Đại lễ, tôi và các đồng đội vô cùng vinh dự. Trực tiếp xem buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành, khi tiến quân ca hùng tráng vang lên, đặc biệt khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tôi rất xúc động. Dù trời mưa, không gì ngăn được bước chân của những thanh niên xung phong năm xưa cùng hàng ngàn người dân Thủ đô đến chứng kiến sự kiện trọng đại này.”

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị bồi hồi, đời sống nhân dân đã nâng cao, diện mạo Thủ đô hiện đại, khang trang hơn rất nhiều. Khi máy bay biểu diễn trên bầu trời, cả quảng trường vang dậy tiếng reo hò, tôi thấy tự hào vô cùng.

Đặc biệt, sự hiện diện của các đoàn quốc tế như Nga, Trung Quốc, Campuchia… tham gia diễu binh, diễu hành càng khẳng định vị thế, sự hội nhập của Việt Nam.

Ông Lê Doãn Minh (62 tuổi, nguyên cán bộ Công an, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh) trở lại Hà Nội sau hơn 12 năm bất ngờ trước sự đổi thay của Thủ đô. Hà Nội nay khang trang, hiện đại hơn, đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Ông cùng vợ đi xe buýt hai tầng tham quan phố cổ, thấy Hà Nội vừa giữ được nét truyền thống vừa phát triển.

Ông Lê Doãn Minh cho biết sáng diễn ra Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, ông cùng vợ ra phố Hai Bà Trưng-Lê Duẩn để xem. Dù không thể theo dõi trọn vẹn vì đông người nhưng không khí náo nức, tự hào của nhân dân khiến ông xúc động.

Nhìn sự đổi thay của Thủ đô, ông càng tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước cùng sự đồng lòng của nhân dân sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

Thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế chung nhịp

Em Hà Gia Bình, học sinh lớp 6, Trường Trung học Cơ sở Tô Hoàng, nhà ở phố Bách Khoa, đã cùng mẹ dậy từ 3 giờ để kịp ra đường Thanh Niên.

Cậu bé Hà Gia Bình, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Tô Hoàng, nhà ở phố Bách Khoa hào hứng, thán phục khi được xem các cô, các chú diễu binh, diễu hành và dàn khí tài tại buổi Tổng duyệt (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Sau khi được xem trọn vẹn buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, em rất hào hứng, thán phục: “Tuyệt vời! Nhìn các chú, các cô diễu hành rất trang nghiêm. Trong tưởng tượng của con, khí tài chỉ có những loại pháo, súng, nhưng thực tế còn nhiều hơn thế.”

Lời nói hồn nhiên của cậu bé không chỉ bộc lộ sự ngạc nhiên, thích thú của một học sinh mà còn cho thấy sức lan tỏa của Đại lễ trong việc bồi đắp tình yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Không chỉ người Việt, bạn bè quốc tế cũng bị cuốn theo không khí ấy. Đưa mẹ đi tham quan khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà thờ Lớn, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám và các tuyến phố ở Thủ đô, ông Florian (quốc tịch Đức) ngạc nhiên, thật khó tin khi mọi người có thể đứng chờ suốt 12 tiếng dưới nắng, mưa để được xem diễu binh. Điều đó cho thấy đây là sự kiện vô cùng quan trọng đối với người dân Việt Nam.

Ông Yury Sigov (Nga), thành viên đoàn báo chí quốc tế đưa tin về Đại lễ cũng ấn tượng mạnh mẽ khi chứng kiến tình cảm nồng nhiệt của người dân đối với Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và những cảnh sắc, con người của các làng nghề truyền thống Thủ đô khi ông tới tham quan.

Ông Yory Sigov cho biết tháng 11 tới ông sẽ viết một cuốn sách về Việt Nam. “Văn hóa Việt Nam rất đặc sắc, cần được bảo tồn và quảng bá rộng rãi hơn nữa ra thế giới,” ông Yury Sigov bày tỏ.Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc mà còn là dịp để hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập - từ những cựu chiến binh từng đi qua bom đạn, các thanh niên xung phong một thời, cán bộ hưu trí, em nhỏ háo hức, cho tới bạn bè quốc tế.

Trong mỗi ánh mắt, nụ cười, trong từng lời chia sẻ chân thành, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh đều hiện hữu rõ rệt. Không khí tưng bừng của Đại lễ đã lan tỏa từ Quảng trường Ba Đình đến từng con phố, từng mái nhà, tất cả cùng hướng về ngày 2/9 lịch sử - ngày kỷ niệm trọng đại chính thức diễn ra, hứa hẹn để lại dấu ấn khó phai trong lòng hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè năm châu./.

