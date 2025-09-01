Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố của Hà Nội sáng 2/9

Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm của thành phố Hà Nội.

Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu với hoạt động rước đuốc truyền thống; tiếp đến là Nghi lễ Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chương trình diễu binh, diễu hành...

Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm của thành phố Hà Nội./.