Hành xử đúng mực với các đoàn diễu binh "ngoại" để lan tỏa tinh thần mến khách

Hãy để “trend yêu nước” được “phô diễn” đúng cách, để các đoàn diễu binh nước ngoài, bạn bè quốc tế có ấn tượng tốt và phải trầm trồ ngưỡng mộ về cách mà chúng ta thể hiện tinh thần mến khách.

Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, một mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, không đơn thuần chỉ để “show” khí tài và các lực lượng quân sự hùng hậu với toàn dân và quốc tế.

Bởi vậy, để giữ cho hình ảnh đại lễ A80 thực sự trang trọng, linh thiêng, hào khí, nhất định mỗi người dân cần nâng cao tinh thần ý thức, ứng xử văn minh, hành vi chuẩn mực. Có như thế mới không còn tái diễn cảnh xả rác bừa bãi, trải chăn chiếu/lều bạt làm nhếch nhác vỉa hè, tranh giành chỗ, giẫm đạp lên hoa/ Quốc kỳ…và thậm chí cảnh nhiều người dân quá khích hú hét khi thấy đoàn đi qua, rồi cả vượt rào định lao vào đoàn diễu binh nước ngoài như buổi Tổng duyệt vừa qua.

“4 giờ chiều ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành, tôi cùng gia đình đang ở nhà trên phố Vạn Bảo thì nghe tiếng la hét đồng thanh rất lớn dội lại từ xa mà sau đó tôi biết là của người dân bao vây quanh khu vực Sân vận động Quần ngựa và ven đường Liễu Gia, Đào Tấn, nơi họ đứng xem các đoàn diễu hành đi qua. Hợp âm lớn và nhốn nháo đó nếu đứng gần tôi nghĩ sẽ khủng khiếp vì nhà tôi bên phố khác mà nghe vẫn ào lên đinh tai,” chị Thu Hương, ở Vạn Bảo, phường Ngọc Hà chia sẻ.

Âm thanh ồn ào mà chị Thu Hương mô tả mới chỉ là một phần của thực tế trên nhiều con phố nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Trong khi đa phần người dân thể hiện hình ảnh đẹp với những màn đồng ca các ca khúc cách mạng, thể hiện tình yêu và tự hào về quê hương đất nước, thì vẫn còn một bộ phận dân chúng thể hiện thái độ quá khích khi hú hét phản cảm, thậm chí lao ra để chạm vào, để chụp ảnh với các quân nhân, nghệ sỹ, người nổi tiếng... Đáng buồn nhất là những màn định lao vào đoàn diễu binh nước ngoài như dư luận đang bất bình vừa qua.

Khối diễu binh đến từ Nga (trên) và Trung Quốc (dưới) trong buổi tổng duyệt A80 vừa qua. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Đại Lễ thì rất cần sự chỉn chu, trang trọng, thành kính từ cả cộng đồng. Mọi sự nhếch nhác, bừa bãi của những hành vi, ứng xử như thế là điều khó có thể chấp nhận.

A80, một chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia, một sự kiện chính trị được cả thế giới quan tâm và “soi” vào, một lễ kỷ niệm thể hiện tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của cả dân tộc... Vậy chúng ta muốn “show” với truyền thông quốc tế điều gì về mình?

Yêu nước, yêu tổ quốc xin hãy góp phần làm cho hình ảnh Đại lễ của quốc gia thực sự trang trọng, nghiêm cẩn, hào khí. Chọn thể hiện lòng yêu nước xin hãy gắn với những hành động cụ thể, thiết thực như ứng xử chừng mực, thể hiện tinh thần “yêu mến nước bạn” một cách lịch sự, văn minh để họ vừa cảm kích vừa tôn trọng “chủ nhà.”

Lòng mến khách cũng cần tế nhị vừa đủ, đúng chỗ đúng nơi để không gây phản cảm, không gây mất tình gắn kết quân dân trong nước và quốc tế. Ý thức, ứng xử và hành động sao cho vừa đủ để còn mãi dư âm đẹp về mốc son A80 đầy ý nghĩa, khi Thủ đô được khoác lên mình “tấm áo” đỏ rực một màu với không khí hân hoan, phấn khởi.

Hãy để “trend yêu nước” được “phô diễn” đúng cách, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Hãy để “trend yêu nước” được “phô diễn” đúng cách, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Hãy để bạn bè quốc tế có ấn tượng tốt và phải trầm trồ ngưỡng mộ về cách mà chúng ta thể hiện tinh thần mến khách, tinh thần yêu nước. Yêu nước thời bình là yêu nước văn minh, nghĩ đẹp, hành động đẹp để cùng nhau lan tỏa niềm tự hào dân tộc bằng lối ứng xử chuẩn mực./.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau: Chen lấn, xô đẩy, trèo rào, vượt qua khu vực rào chắn, hò hét quá mức gây mất an ninh trật tự; Mang vật nhọn, chất nổ, pháo sáng, chất dễ cháy; Xả rác bừa bãi, giẫm chân lên hoa, trèo lên xe máy, ô tô của người khác gây hư hỏng; Livestream, quay phim ở các vị trí cấm; Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng... Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt tiền từ 300.000 đồng lên đến 40 triệu đồng.

