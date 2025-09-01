Thời gian và vị trí để ngắm phi đội bay ở lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Một trong những phần được mong chờ trong Lễ diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của lực lượng Không quân, với sự góp mặt của các trực thăng, phi đội máy bay vận tải CASA, chiến đấu cơ Yak-130, máy bay huấn luyện L-39NG, máy bay chiến đấu hiện đại như "hổ mang chúa" Su-30MK2.

Phi đội sẽ cất cánh từ các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội), Kép (Bắc Ninh), sau đó bay qua các địa điểm mang tính biểu tượng của Thủ đô như cầu Nhật Tân, sông Hồng, hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm và hướng về Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, các biên đội máy bay sẽ tiếp cận khu vực trung tâm theo hướng từ cầu Nhật Tân, bay qua Hồ Tây trước khi tiến vào không phận Quảng trường Ba Đình. Khung giờ vàng dự kiến là từ 7g-7g30 sáng ngày 2/9.

Để có thể ngắm trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất, người dân có thể lựa chọn vị trí các tòa nhà cao tầng tại trung tâm thành phố (đoạn ngoài khu vực cấm) được đánh giá là “điểm vàng” để ngắm trọn vẹn đội hình bay.

Những khu vực có tầm nhìn đẹp nhất bao gồm các phường Phú Thượng, Tây Hồ, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của biên đội máy bay trực thăng của Không quân nhân dân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trong trường hợp không thể lên cao, người dân vẫn có thể chọn các điểm dưới thấp nhưng thoáng đãng, ít bị che khuất như khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm hoặc Quảng trường Ba Đình.

Đường Thanh Niên: Nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đây được xem là "tọa độ vàng" với tầm nhìn rộng mở.

Đường Nguyễn Đình Thi: Chạy dọc bờ Tây của Hồ Tây, tuyến đường này có không gian thoáng đãng, bờ kè rộng.

Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận, trên các tòa nhà cao tầng... là vị trí giúp người dân tại đây sẽ được chứng kiến khoảnh khắc máy bay bay thẳng qua đầu ở cự ly gần nhất.

5 vị trí "vàng" để theo dõi diễu binh, diễu hành

Ngoài việc tìm kiếm "tọa độ vàng" ngắm nhìn dàn máy bay của lực lượng không quân, người dân cũng cần cho mình vị trí đẹp nhất để thuận lợi theo dõi và ghi lại những khoảng khắc đẹp của các khối diễu binh, diễu hành.

Khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình: Đây là "trái tim" của sự kiện, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng nhất. Ưu điểm của vị trí này là cảm nhận được không khí trang nghiêm, thiêng liêng và quan sát được đội hình ở cự ly gần nhất. Tuy nhiên khu vực này chỉ dành cho những đại biểu có vé mời.

Trục đường Nguyễn Thái Học-Kim Mã: Được mệnh danh là "khán đài của nhân dân," trục đường thẳng và rộng này là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn bộ các khối diễu hành qua.

Ngã tư Cửa Nam: Đây là một điểm nhấn đặc biệt trên lộ trình. Khoảnh khắc các khối đội hình đồng loạt chuyển bước tại một khúc cua tạo nên một hình ảnh đầy nghệ thuật và kỷ luật.

Khu vực Hồ Gươm (Hàng Khay-Tràng Tiền): Đây là điểm cuối của lộ trình diễu hành, mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Quan sát đoàn quân tiến về phía "trái tim" của Thủ đô mang lại một cảm xúc tự hào, xúc động khó tả.

Tuyến phố Liễu Giai-Văn Cao: Là phần nối dài của trục Kim Mã, hai tuyến phố này có không gian thoáng đãng hơn, mật độ người xem dự kiến sẽ ít đông đúc hơn so với khu vực trung tâm. Đây là lựa chọn tốt cho những ai muốn có một không gian thoải mái để quan sát và chụp ảnh.

Các khối diễu binh, diễu hành đi qua Cửa Nam trong sự chào đón nồng hậu của nhân dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lộ trình diễu binh, diễu hành A80

Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau (khối quân đội nước ngoài không tách khối).

Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú-Kim Mã-Liễu Giai. Điểm kết thúc tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.

Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học-Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Tuyến 3 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn. Điểm kết thúc tại Công viên Thống Nhất.

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): rút theo 3 hướng chính:

- Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao-Sân vận động Quần Ngựa.

- Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn-Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong-Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa-Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

- Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

- Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

Cẩm nang di chuyển tại Hà Nội trong ngày Lễ kỷ niệm, duyệt binh, diễu binh 2/9 Việc sử dụng phương tiện công cộng, đặt xe công nghệ và đi bộ là phương thức di chuyển hợp lý nhất trong ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.