Vietnam Post triển khai mô hình bán lẻ kết hợp bưu chính truyền thống

Tiếp nối hành trình mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại trên toàn quốc, sáng 10/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương cửa hàng "Bách hóa Bưu điện" tại số 5 Phạm Hùng (phường Cầu Giấy) và số 66 Tràng Tiền (phường Tràng Tiền), Hà Nội.

Đây là mô hình bán lẻ hiện đại kết hợp trong không gian bưu chính truyền thống nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển các điểm phục vụ của Vietnam Post trở thành "Trung tâm phục vụ đa năng" đem lại tiện ích tối đa cho người dân.

Các cửa hàng mới được bố trí tại các khu vực trung tâm có mật độ dân cư cao, thuận tiện cho giao thông và giao dịch. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

Các cửa hàng mới được bố trí tại các khu vực trung tâm có mật độ dân cư cao, thuận tiện cho giao thông và giao dịch. Tại đây, khách hàng có thể mua sắm hàng hóa thiết yếu đồng thời sử dụng các dịch bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, hành chính công… ngay tại một điểm phục vụ.

Tại mỗi điểm sẽ có khoảng 2.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, dệt may… Toàn bộ sản phẩm được lựa chọn từ hơn 130 nhà cung cấp uy tín, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng hàng hóa với giá thành hợp lý, được niêm yết công khai.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, Vietnam Post sẽ đưa vào vận hành 200 cửa hàng "Bách hóa Bưu điện" trên toàn quốc. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

Ông Phạm Trung Hiếu - Phó Giám đốc Ban điều hành Kinh doanh Phân phối Bán lẻ (Vietnam Post) cho biết: "Việc phát triển mô hình 'Bách hóa Bưu điện' là một trong những hướng đi mới của Bưu điện Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, từ doanh nghiệp chuyển phát truyền thống sang phục vụ đa năng. Mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới bưu chính công ích, mà còn góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ các dịch vụ và hàng hóa thiết yếu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là điểm đến tin cậy, gần gũi và quen thuộc với mọi gia đình."

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, Vietnam Post sẽ đưa vào vận hành 200 cửa hàng "Bách hóa Bưu điện" trên toàn quốc, hình thành mạng lưới bán lẻ rộng khắp gắn liền với hệ thống các điểm phục vụ từ thành thị đến nông thôn./.

VietnamPost ra mắt sàn thương mại điện tử dành riêng cho nông sản Việt Nam Sàn thương mại điện tử nongsan.buudien.vn là nền tảng chuyên biệt về nông sản chất lượng cao đầu tiên tại Việt Nam do Vietnam Post làm chủ về công nghệ và vận hành.