Khởi công, khánh thành ba công trình trọng điểm nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Là một trong 80 điểm cầu trực tuyến cấp Quốc gia, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã long trọng tổ chức Lễ khởi công, khánh thành ba công trình trọng điểm: Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.

Theo đó, nền tảng hậu cần Bưu điện là dự án trọng điểm, với mục tiêu trở thành giải pháp chiến lược hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện các hoạt động bưu chính, logistics, thương mại điện tử và phân phối của Vietnam Post.

Nền tảng tích hợp đồng bộ các phân hệ: Quản lý đơn hàng đa kênh, vận chuyển, chia chọn, kho bãi thông minh, tài chính thanh toán... để tạo thành hệ thống thống nhất, tự động hóa, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nền tảng cũng cho phép phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn, đáp ứng chuẩn quốc tế trong lĩnh vực logistics. Nền tảng hậu cần Bưu điện sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026, đưa Vietnam Post trở thành doanh nghiệp logistics 4.0 tiên phong, đáp ứng tối đa yêu cầu phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.

(Ảnh: Vietnam Post)

Cũng trong ngày 19/8, Trung tâm dữ liệu mới của Bưu điện Việt Nam được khởi công. Trung tâm được thiết kế theo chuẩn quốc tế (Tier III), kết nối mạng đa tuyến tốc độ cao, an toàn, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục 24/7. Hệ thống giám sát an toàn thông tin được triển khai theo tiêu chuẩn ISO 27001; hệ thống máy chủ, trang thiết bị mạng đảm bảo an toàn bảo mật đồng bộ, hiện đại, cung cấp khả năng tính toán đến hơn 1.000 máy chủ ảo hóa, lưu trữ hàng trăm Petabyte dữ liệu.

Trung tâm sẽ đáp ứng yêu cầu triển khai các công nghệ mới như: Big Data, AI, IoT... Đặc biệt, hạ tầng công nghệ điện toán đám mây riêng (Private Cloud) không chỉ phục vụ nội bộ, mà còn được thiết kế mở để trong tương lai có thể cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây công cộng (Public Cloud) và đa đám mây (Multi-Cloud) cho doanh nghiệp và khách hàng trên thị trường. Dự kiến ngày 15/12/2025 sẽ vận hành hệ thống hạ tầng dữ liệu mới.

Phòng Truyền thống số Bưu điện Việt Nam cũng chính thức được khánh thành. (Ảnh: Vietnam Post)

Với Phòng Truyền thống số Bưu điện Việt Nam, đây là công trình biểu tượng, nơi lưu giữ, kết nối ký ức 80 năm hào hùng của ngành Bưu điện với khát vọng chuyển đổi số toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Không gian trưng bày kết hợp hài hòa giữa hiện vật vật lý và số hóa theo dòng thời gian: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. Phòng Truyền thống gồm 12 khu vực, trong đó điểm nhấn là khu vực các chủ đề chính: Giai đoạn kháng chiến kiến quốc (1945-1975); giai đoạn Thống nhất và hiện đại hóa (1976-2006); giai đoạn Vươn tầm cao mới (2007 đến nay).

Đặc biệt, Phòng Truyền thống điện tử 3D sẽ cung cấp trải nghiệm tham quan ảo qua website: https://truyenthong.vietnampost.vn/index.htm cho phép xem chi tiết hiện vật, hình ảnh, video minh họa và điều hướng không gian bảo tàng từ xa.

Với thông điệp "Tự hào quá khứ - Kết nối tương lai," Phòng Truyền thống số sẽ trở thành không gian trải nghiệm, giáo dục, truyền cảm hứng cho cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và khách hàng, đối tác, học sinh, sinh viên, cộng đồng.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam Post)

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định tại Bưu điện Việt Nam công nghệ không chỉ kiến tạo tương lai mà còn là điểm chạm để kết nối, lan tỏa quá khứ.

"Bưu điện Việt Nam sẽ tạo nên những bước đột phá mới để đảm bảo dòng chảy vật chất với 4 động lực: mô hình tổ chức mới, cơ chế kinh tế mới, hệ sinh thái dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện," ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ./.

