80 năm Vietnam Post: Bưu chính truyền thống chuyển mình thành công nghệ số

Sáng 15/8 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2025).

Theo lãnh đạo Vietnam Post, hiện nay, với hệ thống 13.000 điểm phục vụ trải rộng đến tận xã, phường cùng hơn 4 vạn lao động, đơn vị vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đổi mới, sáng tạo để thích ứng với sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, khẳng định vị thế doanh nghiệp Bưu chính Quốc gia, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao vị thế của Bưu chính Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng của Bưu điện Việt Nam đạt 22%. Vietnam Post cũng quyết liệt triển khai mô hình tổ chức mới, cơ chế kinh tế mới, hệ sinh thái dịch vụ mới trên nền tảng chuyển đổi số sâu sắc, toàn diện. Đây sẽ là bốn động lực quan trọng đưa Bưu điện Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ mới.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho hay hệ thống Bưu điện xã - với cơ chế “tự chủ” sẽ phát huy vai trò là điểm chạm vật lý quan trọng của nền kinh tế số, xã hội số, góp phần kiến tạo 3.321 trung tâm kinh tế mới ở cấp cơ sở, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đưa đất nước vươn tới tương lai thịnh vượng.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Vietnam Post)

Với tầm nhìn và yêu cầu mới đặt ra trong kỷ nguyên của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bưu điện Việt Nam đã, đang và sẽ chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế, vai trò của doanh nghiệp bưu chính quốc gia, đồng thời là doanh nghiệp bưu chính công nghệ.

Mục tiêu đến năm 2030, mức độ tự động hóa vận hành đạt 70-80%, tốc độ tăng trưởng ổn định 20-30% ở các mảng dịch vụ, đảm bảo chất lượng luôn thuộc Top 3 doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong nước, trở thành đối tác chiến lược cung cấp các dịch vụ tương tác offline tốt nhất cho nền kinh tế số và các doanh nghiệp số.

Sàn thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam sẽ trở thành sàn nông sản chất lượng cao B2C lớn nhất Việt Nam, là nhà cung cấp hạ tầng Logistics cho nông sản số 1 Việt Nam và đảm bảo phục vụ nhu cầu bưu chính của người dân tốt nhất, với phạm vi toàn quốc gần nhất.

Cùng với đổi mới mô hình tổ chức, trên nền tảng mạng lưới phủ rộng và hệ thống Bưu điện xã làm "điểm chạm," Bưu điện Việt Nam đã định hình một hệ sinh thái sản phẩm gắn kết: bưu chính - logistics - tài chính số - thương mại điện tử - dịch vụ công - công nghệ.

Xác định mục tiêu giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bưu điện Việt Nam là “Đột phá công nghệ - Kết nối quốc gia - Vươn ra thế giới," ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Vietnam Post khẳng định: Đột phá công nghệ sẽ là nội lực, kết nối quốc gia bằng công nghệ là sứ mệnh, vươn ra thế giới bằng công nghệ “Made in Vietnam Post” là khát vọng lớn lao của Bưu điện Việt Nam.

Trong đó, Bưu điện Việt Nam không chỉ số hóa quy trình mà đang tiến lên kinh doanh dựa trên nền tảng số với 3 mục tiêu chuyển đổi số.

Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ mục tiêu của Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh: Vietnam Post)

Một là, mang lại nguồn thu mới từ các hoạt động đổi mới sáng tạo và công nghệ. Hai là, đưa Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp trụ cột, hỗ trợ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số ở Việt Nam, hướng đến trở thành doanh nghiệp công nghệ trong các lĩnh vực Logistics, hậu cần thương mại điện tử, Hành chính công, Phân phối bán lẻ và Tài chính số cá nhân. Ba là, đảm nhận sứ mệnh tiên phong của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong việc tham gia các đề án lớn nhằm giải các bài toán chiến lược của đất nước như giảm chi phí logistics, tối ưu chuỗi cung ứng và phát triển các nền tảng thương mại điện tử quốc gia.

"Bưu điện Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn mang tính bản lề, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành sức mạnh, dẫn dắt mọi hoạt động của Bưu điện Việt Nam," ông Chu Quang Hào nhấn mạnh./.

