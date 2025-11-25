Ngày 24/11, Liên hợp quốc cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh có thể trở thành "quái vật Frankenstein thời hiện đại," với nạn nhân đầu tiên của nó có thể là quyền con người.

Phát biểu tại một diễn đàn, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết AI tạo sinh có "hứa hẹn to lớn" nhưng "việc khai thác nó chỉ vì lợi ích chính trị hoặc kinh tế có thể thao túng, bóp méo và gây mất tập trung."

Ông cảnh báo khi các tập đoàn công nghệ tung ra các công nghệ mới như AI tạo sinh, các quyền của con người bao gồm quyền riêng tư, quyền tham gia chính trị, quyền tự do ngôn luận và quyền làm việc "có thể là nạn nhân đầu tiên."

Ông nhấn mạnh: "Các mối đe dọa ... là rõ ràng và hiện hữu."

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cảnh báo rằng các mối đe dọa ngày nay có thể trở thành những tác hại làm suy yếu tiềm năng của các công nghệ mới nổi và có thể gây ra những hậu quả khó lường, nếu không có các biện pháp bảo vệ và quy định phù hợp. Ông kêu gọi các chính phủ có trách nhiệm chung tay ngăn chặn hậu quả như vậy.

Ngoài AI tạo sinh, ông Turk nhấn mạnh mối đe dọa từ sự tập trung quyền lực ngày càng tăng của các tập đoàn và sự tích lũy khổng lồ của cải cá nhân và doanh nghiệp trong tay một số ít người, có thể dẫn đến lạm dụng và nô dịch./.

