Bắt quả tang người nước ngoài sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn

Thông tin từ Cục Tấn số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) chiều ngày 6/11 cho biết đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Cụ thể, vào hồi 16h45 ngày 03/11/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay lập tức, Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Tới 19h00 cùng ngày, các cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Theo đại diện Cục Tần số vô tuyến điện, đây là vụ việc mà các đối tượng sử dụng phương thức mới, đặt thiết bị BTS giả trong vali du lịch, thay đổi TAC (Terminal Access Controller - Mã nhận dạng của Trạm) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước đó, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều trường hợp sử dụng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo tại nhiều địa phương trên cả nước./.

Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân trước các cuộc gọi, tin nhắn 'rác'? Nếu bị gọi nhá máy liên tục, có dấu hiệu lừa đảo hoặc gây thiệt hại tinh thần, vật chất, người dân nên trình báo cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.