Bắt giữ đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo

Tang vật đối tượng sử dụng trong vụ việc. (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện)
Chiều 14/8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin hôm qua lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ việc được xử lý nhờ sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II – Cục Tần số vô tuyến điện và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Trước đó vào ngày 7/8, một vụ việc tương tự cũng đã được phát hiện và xử lý. Cả hai vụ đều sử dụng thiết bị BTS giả để phát sóng tin nhắn hàng loạt, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.

Thông qua hệ thống giám sát tần số chuyên dụng, lực lượng chức năng đã phát hiện tín hiệu bất thường nghi là phát sóng trái phép. Ngay lập tức, các đơn vị đã triển khai lực lượng, sử dụng phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và tổ chức kiểm tra. Đối tượng bị bắt giữ ngay tại hiện trường, khi đang vận hành thiết bị BTS giả trên một ôtô.

Tang vật thu giữ gồm 2 thiết bị BTS giả cỡ lớn, anten, bộ nguồn chuyên dụng, cùng nhiều điện thoại cài phần mềm điều khiển trạm BTS.

Nội dung tin nhắn lừa đảo yêu cầu người nhận truy cập vào một đường link để cập nhật, bổ sung địa chỉ nhận giao hàng trực tuyến. Nếu truy cập, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, dẫn đến mất tiền và tài sản.

Nội dung tin nhắn lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, đặc biệt là những mắt xích trong đường dây mua bán, phân phối thiết bị BTS giả và các thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn.

Đây là kết quả thiết thực trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thể hiện quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Vụ việc lần này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới, kết hợp giữa kỹ thuật giả mạo trạm BTS và các chiêu trò đánh vào tâm lý người tiêu dùng trong thời đại số.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành giữa các lực lượng chuyên trách về tần số, kỹ thuật nghiệp vụ và hình sự trong việc bảo vệ an toàn thông tin và giữ gìn an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc truy cập các đường link lạ. Các doanh nghiệp vận chuyển uy tín không bao giờ yêu cầu khách hàng nhập thông tin tài khoản qua đường link không rõ nguồn gốc. Trường hợp phát hiện tin nhắn nghi vấn, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo./.

