Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link/QR code giả mạo, giả danh cơ quan chức năng, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài hay sử dụng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản./.
Ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch lừa đảo, ngành Ngân hàng tăng cường giám sát
Ngân hàng Nhà nước phối hợp cơ quan chức năng ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch lừa đảo, bảo vệ khách hàng qua công nghệ sinh trắc học, AI và hệ thống giám sát hiện đại.