Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi

Tội phạm mạng thường lợi dụng tin nhắn giả mạo ngân hàng, đường link QR, deepfake và chiêu “việc nhẹ lương cao” để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản của người dân.

vna-potal-canh-giac-voi-toi-pham-cong-nghe-cao.png

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link/QR code giả mạo, giả danh cơ quan chức năng, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài hay sử dụng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tội phạm công nghệ cao #lừa đảo tài chính #giả mạo ngân hàng #deepfake #an ninh mạng #lừa đảo trực tuyến
