Quảng Trị: Nhiều học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường

Trưa 26/9, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết tính đến 12 giờ, đã có hơn 30 học sinh có các triệu chứng đau bụng, phải nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, đi ngoài...

Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở các học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám và điều trị.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, cho biết xã đang phối hợp với ngành y tế và các y, bác sỹ tổ chức khám tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy để sàng lọc ban đầu.

Đối với các trường hợp có triệu chứng sẽ được đưa đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh kịp thời.

Xã huy động lực lượng túc trực tại trường và bệnh viện để hỗ trợ học sinh và phụ huynh; phối hợp lực lượng y tế, công an niêm phong mẫu thức ăn để đưa đi xét nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân ban đầu nghi là ngộ độc thức ăn.

Bữa sáng của các học sinh có bánh tày (một loại bánh được làm bằng gạo nếp và gói bằng lá chuối).

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nằm ở miền núi, học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trường hỗ trợ ăn sáng và ăn trưa cho học sinh./.

Bộ Y tế: Vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.