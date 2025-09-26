Xã hội

Y tế

Quảng Trị: Nhiều học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường

Vào khoảng 8 giờ sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, đi ngoài...

Thanh Thủy
Nhiều học sinh phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều học sinh phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 26/9, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết tính đến 12 giờ, đã có hơn 30 học sinh có các triệu chứng đau bụng, phải nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, đi ngoài...

Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở các học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám và điều trị.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, cho biết xã đang phối hợp với ngành y tế và các y, bác sỹ tổ chức khám tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy để sàng lọc ban đầu.

Đối với các trường hợp có triệu chứng sẽ được đưa đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh kịp thời.

Xã huy động lực lượng túc trực tại trường và bệnh viện để hỗ trợ học sinh và phụ huynh; phối hợp lực lượng y tế, công an niêm phong mẫu thức ăn để đưa đi xét nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân ban đầu nghi là ngộ độc thức ăn.

Bữa sáng của các học sinh có bánh tày (một loại bánh được làm bằng gạo nếp và gói bằng lá chuối).

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nằm ở miền núi, học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trường hỗ trợ ăn sáng và ăn trưa cho học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ngộ độc #bữa sáng #Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy #Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

An toàn Thực phẩm

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các bác sỹ phẫu thuật cho bệnh nhân. (Nguồn: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

Xương cá đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng

Sáng trước ngày nhập viện, bệnh nhân ăn bún cá, sau đó xuất hiện cơn đau âm ỉ ở vùng thượng vị. Nghĩ mình bị đau dạ dày (do có tiền sử đau dạ dày trước đó), nên tự uống thuốc nhưng không đỡ.