Hàng trăm người nhập viện sau tiệc tân gia ở Gia Lai: Chưa xác định được nguyên nhân

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Chrô Pơnan, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) khiến hàng trăm người dân phải nhập viện, Sở Y tế Gia Lai cho biết đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân do không thu thập được mẫu thức ăn tại bữa tiệc để tiến hành kiểm nghiệm.

Tính đến thời điểm sáng 1/9, liên quan đến vụ nghi ngộ độc tại thôn Chrô Pơnan, xã Ia Hiao đã có 151 ca nhập viện, trong đó có 93 bệnh nhân đã xuất viện, còn 40 trường hợp đang điều trị.

Tại Trung tâm Y tế Phú Thiện, có 60 bệnh nhân nhập viện (23 trẻ em, 6 người trên 60 tuổi; trường hợp nhỏ nhất mới 23 tháng tuổi). Qua công tác điều trị, đến sáng 1/9, đã có 55 bệnh nhân được xuất viện, sức khỏe ổn định. Hiện còn 5 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại khoa Nội-Nhiễm với tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, dự kiến xuất viện trong ngày 2/9. Các bệnh nhân trong thời gian nằm viện được Trung tâm Y tế Phú Thiện hỗ trợ suất ăn miễn phí và khi ra viện được bố trí xe đưa về tận nhà.

Còn tại Trung tâm Y tế Ayun Pa có 91 trường hợp nhập viện liên quan đến bữa tiệc này. Tính đến sáng 1/9, 38 bệnh nhân đã xuất viện, còn lại 35 ca đang tiếp tục điều trị. Trong số này có 14 trẻ em, 6 người trên 60 tuổi. Hiện sức khỏe bệnh nhân cơ bản ổn định, được các bác sỹ theo dõi, điều trị tích cực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế địa phương đã phối hợp cùng chính quyền và các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, do không lấy được mẫu thức ăn của bữa tiệc tân gia, nên công tác xác định nguyên nhân vụ ngộ độc gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, sau bữa tiệc tân gia tại gia đình ông K.Đ (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao), 131 người có triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt... phải đưa đến các cơ sở y tế chữa trị.

Theo điều tra từ lực lượng chức năng, thức ăn tại tiệc tân gia do hộ kinh doanh của bà Nguyễn T.H. (thôn Thanh Bình, xã OIa Hiao) cung cấp. Thực đơn gồm: bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia, nước ngọt và đá viên./.

