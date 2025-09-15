Tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình: Huy động nhân lực cấp cứu các nạn nhân

Chiều 15/9, thông tin Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 18 nạn nhân (10 du khách quốc tịch Pháp và 8 người Việt Nam) trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Hiện, có 1 trường hợp nặng xin về, 1 trường hợp đa chấn thương chuyển Bệnh viện Việt Đức.

Bác sỹ Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, cho biết Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nguồn nhân lực của khoa, cấp cứu bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ban Giám đốc Bệnh viện lập tức có mặt, trực tiếp chỉ đạo việc phân luồng, đón tiếp bệnh nhân, huy động các bác sỹ giỏi khẩn trương cấp cứu người bệnh.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tại cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó ôtô limousine biển kiểm soát 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội-Ninh Bình) để tưới cây.

Sau đó, ôtô khách 29K-043.xx đã đâm va vào ôtô limousine biển kiểm soát 29E-127.xx, rồi mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường bên phải. Tiếp theo, ôtô bán tải 98C-270.xx đâm va vào ôtô limousine.

Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được cho là do các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ cũng như giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước./.

