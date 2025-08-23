Mỹ: Lật xe buýt chở khách du lịch, khiến 5 người tử vong tại chỗ

Ngày 22/8, nhà chức trách Mỹ cho biết một xe buýt du lịch chở 54 người từ thác Niagara về thành phố New York đã bị lật trên tuyến đường cao tốc liên bang, khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.



Theo cảnh sát bang New York, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc liên bang 90, đoạn gần thị trấn Pembroke, cách thành phố Buffalo khoảng 40 km về phía Đông. Lái xe được cho là đã mất tập trung, đánh lái gấp, khiến xe lao vào vệ đường rồi lật nghiêng.



Cảnh sát cho biết các hành khách trên xe ở nhiều độ tuổi khác nhau, có cả trẻ em và người cao tuổi. Nhiều người bị văng khỏi xe khi tai nạn xảy ra, trong đó 5 người lớn tử vong tại chỗ. Hàng chục nạn nhân bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa tới bệnh viện điều trị.



Tổng cộng 6 trực thăng đã được điều động để vận chuyển các nạn nhân. Các bệnh viện trong khu vực đã tiếp nhận và điều trị hơn 40 người với nhiều chấn thương khác nhau. Cảnh sát cho biết phần lớn nạn nhân là người gốc Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines, do đó nhà chức trách đã huy động phiên dịch hỗ trợ khẩn cấp. Xe buýt gặp nạn thuộc Công ty M&Y Tour Inc., có trụ sở tại quận Staten Island (New York). Hiện công ty chưa đưa ra bình luận nào.



Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết bà đã được báo cáo về vụ việc và văn phòng của bà đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và chính quyền địa phương để xử lý hậu quả. Kết quả điều tra ban đầu loại trừ khả năng xe hỏng hóc kỹ thuật hay tài xế sử dụng chất kích thích. Lái xe sống sót, hiện đang hợp tác điều tra./.

Mỹ: 100 xe gặp tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc khiến xa lộ phải đóng cửa Nguyên nhân ban đầu của vụ 100 xe gặp tai nạn liên hoàn trên xa lộ ở tiểu bang Oregon của Mỹ được cho là tài xế lái xe quá nhanh trong tình trạng thời tiết gió lớn đi kèm tuyết.