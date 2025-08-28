Khu trưng bày đặc sắc Tập đoàn TH tại Triển lãm thành tựu đất nước

Xã hội
Sáng 28/8 tại Hà Nội, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc. Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của các bộ, cơ quan trung ương, 34 tỉnh, thành phố và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hướng tới ngày lễ lớn Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Tập đoàn TH không chỉ là đơn vị tiên phong tham gia hỗ trợ các lực lượng tập luyện và nhân dân theo dõi sự kiện diễu binh diễu hành A80, mà còn hiện diện nổi bật tại Khu trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là hoạt động quan trọng thuộc khuôn khổ Triển lãm các thành tựu kinh tế-xã hội toàn quốc với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, nơi nhân dân cả nước có thể nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, và cũng là nơi hội tụ tinh hoa các thành tựu kinh tế-xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn tầm thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại Triển lãm, các doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia, doanh nghiệp tiêu biểu, đầu ngành, sẽ trưng bày thành tựu của mình ở trung tâm, đường chính, diện tích dành cho các doanh nghiệp từ nhỏ nhất 36m2 tới lớn nhất là trên 200m2. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu trưng bày các thành tựu khởi nghiệp kiến quốc của Tập đoàn TH nằm tại vị trí nổi bật với diện tích 216m2 thuộc Hall 4 - Khu công nghiệp nhẹ, thực phẩm đồ uống, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu trưng bày của Tập đoàn TH là điểm nhấn quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước trong suốt nhiều thập kỷ qua, cũng như thể hiện tính đúng đắn của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò quan trọng nhất của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tham quan không gian trưng bày của Tập đoàn TH. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Là doanh nghiệp được dẫn dắt bởi Anh hùng Lao động Thái Hương, người đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân nữ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, khu vực triển lãm của Tập đoàn TH sẽ trình diễn trên không gian số kết hợp trải nghiệm thực tế nhiều dấu mốc và thành tựu của doanh nghiệp 15 năm không ngừng nỗ lực "vì sức khỏe cộng đồng." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khách tham quan sẽ được tìm hiểu về quy trình chăn nuôi bò sữa cũng như quy trình sản xuất, phân phối các sản phẩm chế biến từ sữa tươi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất đông khách tham quan đã ghé thăm thưởng thức các sản phẩm của TH True Milk. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất đông khách tham quan đã ghé thăm thưởng thức các sản phẩm của TH True Milk. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại sự kiện, công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm do người Việt phát triển, giúp theo dõi chi tiết tới thời điểm vắt sữa, thức ăn của bò, quy trình sản xuất... cũng được cho ra mắt. Khởi xướng khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, kết quả kiểm tra chất lượng đến chuỗi phân phối là bước tiến mới trên hành trình thúc đẩy minh bạch hóa thị trường sữa - vì quyền lợi của người tiêu dùng mà TH đã theo đuổi 15 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
TH là doanh nghiệp tiên phong tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) do người Việt phát triển, tích hợp trên các nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain (NDA Chain) và định danh phi tập trung (NDA DID). Với công nghệ này, mỗi lô sản phẩm được gắn một mã định danh duy nhất, giúp theo dõi toàn bộ hành trình từ sản xuất đến tay người tiêu dùng. Mọi thao tác tạo ra và lưu hành sản phẩm trong chuỗi cung ứng đều được ghi nhận và xác thực, không thể làm giả, không thể chỉnh sửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mã thông tin định danh được gắn trên bao bì hộp sữa TH dưới dạng mã QR, không chỉ đảm bảo tính an toàn mà còn giúp dễ dàng xác thực sản phẩm qua từng công đoạn từ sản xuất, nhập khẩu, kiểm định chất lượng, đóng gói, vận chuyển đến bán hàng. Tất cả hoạt động xác thực này được ghi nhận đầy đủ dưới dạng chứng chỉ số xuyên suốt vòng đời sản phẩm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách trực quan bằng cách quét mã QR trên sản phẩm sữa tươi TH true MILK. Kết quả trả về là đầy đủ thông tin lô sữa được xác thực, định danh trên nền tảng NDA Trace như: Trọng lượng, thành phần, thành phần dinh dưỡng, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giải pháp truy xuất nguồn gốc là thành phần công nghệ mới nhất trong hệ sinh thái công nghệ cao và khoa học quản trị mà TH đã ngày một hoàn thiện suốt hành trình 15 năm qua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khu trưng bày đặc sắc Tập đoàn TH tại Triển lãm thành tựu đất nước

Khu vực triển lãm của Tập đoàn TH sẽ trình diễn trên không gian số kết hợp trải nghiệm thực tế nhiều dấu mốc và thành tựu của doanh nghiệp 15 năm không ngừng nỗ lực "vì sức khỏe cộng đồng."

Minh Sơn
