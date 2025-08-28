Khu trưng bày đặc sắc Tập đoàn TH tại Triển lãm thành tựu đất nước
Khu vực triển lãm của Tập đoàn TH sẽ trình diễn trên không gian số kết hợp trải nghiệm thực tế nhiều dấu mốc và thành tựu của doanh nghiệp 15 năm không ngừng nỗ lực "vì sức khỏe cộng đồng."
