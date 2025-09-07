Quy hoạch đồng bộ giúp nghề nuôi thủy sản biển Đà Nẵng phát triển

Thành phố Đà Nẵng có hơn 200km bờ biển. Nếu được quy hoạch đồng bộ, được hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi trồng, được quản lý tốt ở tất cả các khâu, từ nuôi trồng, chăm sóc, quản lý chất lượng đầu vào của con giống, quản lý môi trường nguồn nước, tìm được thị trường ổn định cho đầu ra sản phẩm, nghề nuôi trồng thủy sản trên biển sẽ mở ra nhiều triển vọng trong việc hướng đến chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa quy mô lớn và bền vững.

“Nuôi cá chim vây vàng, cá bớp trong lồng bè trên biển mỗi năm một vụ, kéo dài từ 6-7 tháng. Nếu thả nuôi sớm, bắt đầu từ tháng 11 năm trước, đến tháng 5 năm sau thu hoạch. Nếu thả nuôi muộn, bắt đầu từ tháng 2, đến tháng 8 là đến kỳ khai thác,” anh Bùi Ngọc Tính, thôn Bình Trung, một trong những hộ nuôi trồng thủy sản có tiếng ở xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, tóm tắt về lịch thời vụ nghề nuôi cá trên biển của người dân địa phương.

Anh Tính cho biết tháng 2 năm nay, anh thả nuôi 12 lồng cá chim vây vàng và cá bớp, trên vùng diện tích gần 500 m2 mặt nước biển. Sau 7 tháng chăm sóc, gia đình anh đã thu hoạch những lứa đầu tiên, được 8 tấn cá chim vây vàng và cá bớp.

Khai thác được mẻ cá nào, tư thương ở địa phương đến tận nơi thu gom, đưa đi tiêu thụ ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Sản phẩm nuôi trồng của gia đình anh đã “cháy” hàng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Nhờ đầu ra ổn định, trong vụ nuôi sắp tới, gia đình anh Tính sẽ tăng thêm 5 lồng bè cá chim vây vàng và cá bớp.

“Tùy theo giá thu mua ở từng thời điểm, nhưng dao động ở mức từ 110-120 triệu đồng/tấn. Đây là mức giá thu mua được người nuôi trồng thủy sản trên biển chấp nhận. Hiện tại, lượng cá còn lại trong các lồng khoảng hơn 3 tấn, sẽ được thu hoạch dứt điểm vào giữa tháng 9/2025, để phòng tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Trừ tất cả chi phí đầu tư sản xuất, con giống, thức ăn, vụ nuôi cá năm nay, gia đình tôi còn lãi khoảng 200 triệu đồng,” anh Tính cho biết thêm.

Dự kiến trong năm 2025, sản lượng tôm nuôi của xã Tam Hải đạt hơn 773 tấn, trị giá trên 78 tỷ đồng, nghề nuôi cá, nuôi hàu lồng bè đạt doanh thu trên 42 tỷ đồng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Nếu như anh Bùi Ngọc Tính, thôn Bình Trung thành công trong mô hình nuôi cá chim vây vàng, cá bớp, thì anh Phạm Ngọc Cứ, ở thôn Long Thạnh Đông là một trong những hộ tiên phong trong nuôi hàu thương phẩm ở xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, được nhiều người làm theo.

“Trước đây bà con nuôi hàu bằng bè tre, song nuôi bằng bè tre chi phí đầu tư cao, dễ bị hư hỏng trong mùa mưa bão, nên bà con chuyển sang nuôi bè dây. Để nuôi bè dây, người nuôi hàu dùng cọc tre cắm xuống mặt nước. Cọc tre được giữ vững và cố định bởi hệ thống dây cước căng dọc, căng ngang và gắn kết vào các phao nổi. Nước triều lên cao, bè lên theo, nước triều xuống, bè hạ xuống, song hàu nuôi trong bè dây không mất đi, vì chúng đã được buộc cố định bởi hệ thống dây cước,” anh Phạm Ngọc Cứ giới thiệu về mô hình nuôi hàu bằng bè dây.

Hàu con giống trước khi nhập về nuôi, đều được các chủ cơ sở sản xuất giống gắn vào các mảnh của vỏ hàu trưởng thành, đã sử dụng trước đó. Mỗi mảnh vỏ hàu, được cơ sở sản xuất giống gắn hàng trăm con hàu con.

Trong quá trình sinh trưởng, số hàu trong từng mảnh vỏ bị loại dần, mỗi mảnh vỏ còn từ 30-40 con lúc trưởng thành. Sau 4 tháng chăm sóc thì bắt đầu thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm nuôi được 2 vụ, còn nếu thời tiết bất lợi, mưa bão đến sớm, mỗi năm nuôi chỉ được một vụ.

Đến kỳ thu hoạch, tùy theo yêu cầu của khách hàng, người nuôi hàu trên biển ở xã đảo Tam Hải xuất bán theo từng loại, loại từ 12-18 con/kg, loại lớn hơn, từ 10-12 con/kg, được thu mua tại chỗ với giá 30.000 đồng/kg.

Trong năm 2025, gia đình anh Phạm Ngọc Cứ đã thu hoạch được 17 tấn hàu thương phẩm, số còn lại khoảng hơn 5 tấn sẽ thu hoạch hết trong vài ngày tới.

Theo thời giá hiện tại, vụ nuôi hàu năm nay của gia đình anh Phạm Ngọc Cứ đạt doanh thu xấp xỉ 700 triệu đồng.

Hiện tại xã đảo Tam Hải duy trì 225 hồ nuôi tôm, nuôi cá, nuôi hàu lồng bè trên biển, với tổng diện tích gần 100ha mặt nước, hơn 220 hộ tham gia. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Tam Hải Nguyễn Tấn Hùng cho biết thế mạnh của xã đảo Tam Hải là khai thác và nuôi trồng hải sản nước mặn.

Cùng với việc phát triển mạnh các nghề khai thác hải sản xa bờ, xã đảo Tam Hải đang phát triển mạnh mẽ mô hình nuôi trong lồng bè các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, bền vững. Đây là hướng phát triển chủ yếu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Xã đảo Tam Hải Nguyễn Tấn Hùng, địa phương hiện có 225 hồ nuôi tôm, lồng nuôi cá chim vây vàng, cá bớp, lồng nuôi hàu, với tổng diện tích lên đến hơn 150 ha mặt nước, hơn 220 hộ tham gia.

Dự kiến trong năm 2025, sản lượng tôm nuôi của xã Tam Hải đạt hơn 773 tấn, trị giá trên 78 tỷ đồng, nghề nuôi cá, nuôi hàu lồng bè đạt doanh thu trên 42 tỷ đồng.Nuôi trồng thủy sản trên biển trở thành xu hướng phát triển tất yếu của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Tam Hải, vấn đề đặc biệt quan trọng được đặt ra trong việc quản lý và phát triển nghề nuôi trồng trên biển là quản lý tốt quy hoạch, quản lý môi trường, quản lý chất lượng nguồn giống từ đầu vào là những yếu tố quan trọng nhất.

Những năm trước đây, việc nuôi trồng các loại thủy sản bằng lồng bè trên biển, nhất là nuôi tôm đều tự phát, nên thường phát sinh nhiều yếu tố tiêu cực, nhất là về môi trường.

Những năm qua, ngư dân Tam Hải tập trung cải hoán và đóng mới nhiều phương tiện sản xuất hiện đại. Toàn xã hiện có 413 tàu thuyền, sản lượng hải sản khai thác khai mỗi năm đạt 4.200 tấn. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Mấy năm trở lại đây, sau khi có quy hoạch, người nuôi trồng thủy sản trên biển ở xã đảo Tam Hải bắt buộc phải thực hiện quy trình chăn nuôi khép kín, đúng theo quy hoạch, đầu vào của con giống được quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và chất lượng. Nhờ vậy việc kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát môi trường do chất thải trong quá trình nuôi trồng được quản lý chặt chẽ, người nuôi trồng không bị thiệt hại nặng do dịch bệnh gây ra. Đây là những yếu tố then chốt để hướng đến nghề nuôi trồng thủy sản trên biển bền vững, thân thiện.

Tuy nhiên, do lợi nhuận của nuôi trồng thủy sản trên biển trong những năm qua đem lại khá cao, nên không loại trừ khả năng xu hướng này sẽ phát triển rầm rộ trong thời gian đến. Vì vậy kiểm soát tốt quy hoạch, không phát triển ào ạt mô hình nuôi trồng thủy sản trên biển, kiểm soát tốt chất lượng nguồn giống, thức ăn, các loại chế phẩm sinh học được người nuôi trồng sử dụng để xử lý môi trường, thuốc diệt khuẩn, diệt nấm cho vật nuôi là những khâu quan trọng, đang được địa phương quan tâm hàng đầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Tam Hải chia sẻ thêm.

Thành công của các mô hình nuôi cá chim vây vàng, cá bớp, nuôi hàu trong lồng bè tre, bè dây của người dân xã đảo Tam Hải đáng ghi nhận. Tuy nhiên quy mô cũng chỉ dừng lại ở mức độ khiêm nhường, sản lượng còn thấp, chưa hình thành được chuỗi sản xuất và cung ứng cho thị trường các mặt hàng hải sản có giá trị cao, tiềm năng chưa được khai thác đúng mức.

Sau khi sáp nhập, thành phố Đà Nẵng đã mở rộng không gian phát triển lên gấp nhiều lần, riêng bờ biển có hơn 200km. Nếu được quy hoạch đồng bộ, được hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, được quản lý tốt ở tất cả các khâu, từ nuôi trồng, chăm sóc, quản lý chất lượng đầu vào của con giống, quản lý môi trường nguồn nước, và tìm được thị trường ổn định cho đầu ra sản phẩm, tin rằng nghề nuôi trồng thủy sản trên biển sẽ mở ra triển vọng lớn cho người dân xã đảo Tam Hải nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Tam Hải Nguyễn Tấn Hùng bày tỏ hy vọng./.

