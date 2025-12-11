Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ CERF trong ứng phó thiên tai

Ngày 10/12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã tổ chức Sự kiện cấp cao về cam kết đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp trung ương (CERF) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng đại diện các quốc gia thành viên và các đối tác nhân đạo quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh CERF đã và đang đóng vai trò “tuyến đầu của hệ thống nhân đạo Liên hợp quốc,” giúp cứu trợ khẩn cấp cho người dân tại những khu vực đang phải chịu xung đột kéo dài, khủng hoảng và thiên tai cực đoan.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường cam kết và trách nhiệm chung nhằm bảo đảm CERF duy trì năng lực phản ứng nhanh.

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối nhân đạo Tom Fletcher đánh giá cao các nguồn đóng góp quý giá từ các nước thành viên.

Ông cho biết tại thời điểm diễn ra sự kiện, CERF đã nhận được trên 300 triệu USD cam kết từ khoảng 40 nước và hy vọng tổng cam kết năm nay sẽ vượt mốc 351 triệu USD của năm 2024, tiến gần hơn tới mục tiêu 1 tỷ USD.

Đại diện các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhu cầu viện trợ tăng cao hơn bao giờ hết, trong khi nguồn lực ngày càng hạn chế. Nhiều nước nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một Quỹ CERF mạnh, linh hoạt và được tài trợ đầy đủ để ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp.

Một số quốc gia đã công bố mức cam kết mới cho CERF, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Liên hợp quốc bảo vệ người dân ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ trong 2 năm liên tiếp, trước tác động của các hình thái thiên tai nghiêm trọng, từ bão Yagi đến các đợt bão lũ liên tiếp trong năm nay, Việt Nam đã nhận được các khoản hỗ trợ khẩn cấp của CERF, trong đó có 2,6 triệu USD mới được công bố, giúp triển khai kịp thời các hoạt động cứu trợ thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn chân thành tới CERF, các cơ quan Liên hợp quốc và các nước tài trợ vì những hỗ trợ kịp thời, hiệu quả dành cho Việt Nam.

Chia sẻ về các đóng góp, hỗ trợ nhân đạo của Việt Nam qua các kênh song phương và đa phương, bao gồm cam kết đa niên dành cho CERF, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng CERF trên tinh thần đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm chung và sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp hơn nữa khi điều kiện cho phép, phù hợp với khả năng của mình, góp phần để CERF tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình: hành động nhanh chóng, kịp thời và không để ai bị bỏ lại phía sau.

CERF của Liên hợp quốc được thành lập năm 2005 nhằm tăng cường khả năng ứng phó nhanh của hệ thống nhân đạo Liên hợp quốc đối với các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới.

CERF cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các hoạt động cứu trợ trong 72 giờ đầu, tập trung vào các nhu cầu thiết yếu như lương thực, y tế, nơi ở, nước sạch, vệ sinh và bảo vệ.

Quỹ hoạt động hoàn toàn dựa trên đóng góp tự nguyện của các quốc gia và các nhà tài trợ, hướng đến mục tiêu duy trì ngân sách thường niên lên tới 1 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu nhân đạo ngày càng lớn trên toàn cầu./.

