ĐSQ Lào tại Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2569

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2569 (Phật lịch).

Tham dự sự kiện có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức hữu nghị hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cùng toàn thể các đại biểu những lời chúc mừng năm mới.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và thực chất hơn. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa lịch sử, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hai nước đã tổ chức các chuyến thăm cấp cao đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội Đảng mỗi nước. Nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Lào, tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam-Lào (12/2025); chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân (1/2026); cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm (2/2026).

Đặc biệt, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc lãnh đạo hai nước nhất trí bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" vào khuôn khổ quan hệ song phương là một dấu mốc lịch sử, phản ánh tầm nhìn dài hạn, sự tin cậy chính trị sâu sắc và quyết tâm chung đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, tự hào về mối quan hệ đặc biệt có một không hai với Lào - mối quan hệ được xây dựng bằng xương máu của nhiều thế hệ, đồng thời tin tưởng quan hệ Việt Nam-Lào sẽ chuyển mạnh từ "chiều sâu lịch sử" sang "chiều sâu hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững."

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh bày tỏ niềm vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới chung vui, qua đó thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thân thiết và mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa hai nước.

Đại sứ cho biết Lễ hội Năm mới Lào 2026, theo Phật lịch sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/4, là một lễ hội truyền thống đặc biệt quan trọng của đất nước Lào, được nhân dân Lào gìn giữ từ xa xưa, gắn bó mật thiết với đời sống và phong tục tập quán dân tộc. Tết Bunpimay là một trong những lễ hội lớn nhất của Lào, có ý nghĩa tương đồng với Tết Nguyên đán của Việt Nam, là dịp để các gia đình sum họp, quây quần, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, an lành và hạnh phúc. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống được duy trì hằng năm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với hai dân tộc khi cùng hân hoan chào mừng thành công rực rỡ Đại hội Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội của mỗi nước.

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Trong khuôn khổ buổi lễ, sau các bài phát biểu chúc mừng, các đại biểu đã cùng tham dự nghi thức buộc chỉ cổ tay (Baci) truyền thống của Lào để cầu chúc những điều tốt đẹp, an lành, hạnh phúc và cùng chung vui trong bữa tiệc thân mật, giao lưu văn nghệ thắm đượm tình hữu nghị Việt-Lào./.

