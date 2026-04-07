Việt Nam-Lào thúc đẩy hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”

Nhận lời mời của ông Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Vientiane đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Nguyễn Minh Tâm về ý nghĩa chuyến thăm.

Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trả lời phỏng vấn:

- Thưa Đại sứ, sau khi Việt Nam và Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước, chuyến thăm Lào của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Như các đồng chí đã biết, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Việc lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thường lựa chọn đến thăm nhau đầu tiên ngay sau khi đảm nhận cương vị lãnh đạo mới đã trở thành một thông lệ truyền thống tốt đẹp mà không nước nào có được.

Điều này thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung, son sắt giữa những người đồng chí anh em cùng chung lý tưởng, cùng chung cội nguồn, cùng đoàn kết và kề vai sát cánh chống kẻ thù chung, cùng siết chặt tay nhau xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.

Chuyến thăm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vừa tổ chức thành công những sự kiện quan trọng lịch sử, như Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và ngay sau thành công của 2 chuyến thăm cấp Nhà nước của hai Tổng Bí thư hai Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, định hướng chiến lược quan trọng.

Đây cũng là chuyến thăm Lào đầu tiên sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và hai bên đã kiện toàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. Vì vậy, chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự kế thừa và phát triển liên tục của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trước hết, chuyến thăm tiếp tục khẳng định mạnh mẽ sự tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; thể hiện nhất quán đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn được xác định là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong quan hệ với Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp, chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam-Lào cần được tiếp tục củng cố và vun đắp phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ hai, chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo chủ chốt góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh và mở rộng hội nhập quốc tế.

Việc tăng cường trao đổi lý luận không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo mà còn góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao khả năng thích ứng chiến lược trước những biến động bên ngoài.

Thứ ba, chuyến thăm là dịp để hai bên rà soát, đánh giá việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; Tuyên bố chung cũng như các Hiệp định song phương; chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các định hướng lớn mà Đại hội của mỗi Đảng đã đề ra.

Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên sẽ thảo luận thống nhất các phương hướng thúc đẩy hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Điểm mới quan trọng của giai đoạn hiện nay là yêu cầu cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” từ nhận thức chính trị thành các chương trình hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và cơ chế triển khai cụ thể, qua đó có những đột phá mới, tạo ra những chuyển biến thực chất trong hợp tác song phương. Trong đó, tập trung vào thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là kết nối giữa hai nền kinh tế về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng...; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; tạo chuyển biến thực chất, từng bước đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Thứ tư, chuyến thăm đúng vào dịp trước thềm Boun Pi-may (Tết cổ truyền) của Lào không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là dịp để tăng cường mối quan hệ tình cảm, tình đồng chí anh em thân thiết giữa các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước. Đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó như anh em ruột thịt, kề vai sát cánh, vui buồn có nhau và tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Thứ năm, chuyến thăm cũng là dịp để đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân. Đặc biệt, cần chú trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước về giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam-Lào, coi đây là yếu tố then chốt bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững của mối quan hệ đặc biệt hai nước trong tương lai.

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tỉnh Xaysomboun.

- Thưa Đại sứ, hai Tổng Bí thư của hai nước đã nhất trí bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào hồi đầu tháng 12/2025. Thời gian tới, hai nước cần làm gì để hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược,” tiếp tục phát triển mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” phù hợp với những thay đổi nhanh chóng và phức tạp của thế giới và khu vực hiện nay?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào hồi tháng 12/2025 là một bước phát triển quan trọng, đánh dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Hai bên đã nhất trí nâng quan hệ từ phương châm “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” lên “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.”

Đây là nội hàm mới, tạo xung lực mạnh mẽ để quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Đây không chỉ là sự kế thừa và phát triển tự nhiên của mối quan hệ thủy chung, son sắt đã được hun đúc qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm rất cao của hai Đảng trong việc đưa quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn phát triển mới, phù hợp với bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những biến đổi nhanh chóng, sâu sắc và khó lường.

Theo nhận thức chung của hai bên, “gắn kết chiến lược” sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước.

Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Vientiane ngày 8/1.

Trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là quá trình cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội bằng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Để hiện thực hóa nội hàm quan trọng này trong thời gian tới, theo tôi, hai nước cần tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả một số định hướng lớn sau:

Trước hết, cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất. Đây là nền tảng cốt lõi, là “trục xương sống” của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên cần duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội; bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển mỗi nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập quốc tế và những vấn đề mới mà Đại hội Đảng mỗi nước đặt ra.

Thứ hai, về hợp tác kinh tế, hai bên cần tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trọng tâm là tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics, viễn thông, du lịch...; triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, có tính lan tỏa cao; hỗ trợ Lào phát huy vai trò “quốc gia kết nối” trong khu vực, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết kinh tế của Việt Nam.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào theo hướng bền vững, dài hạn, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của Lào; đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao... qua đó tạo ra những động lực tăng trưởng mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Thứ ba, quốc phòng-an ninh được coi là trụ cột hợp tác giữa hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước. Hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước.

Thứ tư, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cán bộ chiến lược; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống, qua đó gìn giữ và lan tỏa giá trị đặc biệt, thủy chung, son sắt của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó bảo đảm sự kế thừa liên tục và bền vững của mối quan hệ hai nước qua các thế hệ.

Thứ năm, cần nâng cao hiệu quả phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Việc hai nước tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các vấn đề chiến lược không chỉ góp phần nâng cao vị thế, vai trò của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Có thể khẳng định rằng việc bổ sung và triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược” sẽ tạo ra xung lực mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn cho quan hệ Việt Nam-Lào trong giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của hai nước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết đặc biệt hiếm có trên thế giới, một mối quan hệ đã được tôi luyện bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ đi trước.

Với nền tảng vững chắc đó, cùng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân hai nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

