Đà Nẵng tổ chức Tết Bunpimay thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào

Chiều 10/4, trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 của nhân dân các bộ tộc Lào.

Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ sở giáo dục cùng đông đảo nhân sỹ, trí thức, doanh nghiệp và cộng đồng có quan hệ hợp tác với Lào.

Về phía khách quốc tế có Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Chueangmanivong; Tổng Lãnh sự Trung Quốc, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Đà Nẵng; cùng cán bộ Tổng Lãnh sự quán Lào và đông đảo lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Chueangmanivong bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng đi vào chiều sâu.

Việc hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ, bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" trong thời gian gần đây là minh chứng cho quyết tâm hợp tác, cùng phát triển trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào, bà Vonekham Chueangmanivong cho rằng, thành phố đã dành nhiều hỗ trợ thiết thực, đồng thời quan tâm đến đời sống lưu học sinh Lào đang học tập tại địa phương.

Chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định, Đà Nẵng ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Trung - Nam Lào.

Thành phố đã và đang triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực như, đối ngoại, thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng và an sinh xã hội.

Nhân dịp này, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố trao bảng tượng trưng 104 suất học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Trung-Nam Lào.

Các suất học bổng bao gồm miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, ký túc xá và các chế độ liên quan, góp phần tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào học tập, nâng cao trình độ.

Lễ hội Bunpimay 2569 có sự tham gia của hơn 500 đại biểu và người dân, với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc của Lào như, buộc chỉ tay chúc phúc, tắm Phật, múa lăm vông cùng các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và ẩm thực mang đậm bản sắc hai nước Việt Nam-Lào./.

Lãnh đạo các địa phương thăm, chúc mừng Tết Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây Các hoạt động chúc Tết Bunpimay của Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại An Giang góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.