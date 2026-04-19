Hiệu trưởng mặc tạp dề, phụ học sinh bán hàng tại cuộc thi khởi nghiệp

Trong ngày khai mạc vòng chung kết cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII năm 2026 đang diễn ra tại Học viện Ngân hàng, tại gian hàng của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Pleiku, tỉnh Gia Lai, các em học sinh hăng say giới thiệu sản phẩm với khách tham quan trong khi cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Đông Hải quấn chiếc tạp dề, pha chế mời khách dùng thử và sẵn sàng hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

Khát vọng giúp người dân hết cảnh được mùa, mất giá

Để có mặt tại vòng chung kết cấp quốc gia, dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization” của các em học sinh Trường Trung học phổ thông Pleiku đã vượt qua tất cả các dự án trong vòng thi cấp tỉnh tại Gia Lai. Đây cũng là lần thứ hai Trường Trung học phổ thông Pleiku được đại diện cho học sinh Gia Lai tham dự vòng chung kết. Năm ngoái, nhóm học sinh của trường đoạt giải Ba cấp quốc gia với đề tài sản phẩm chăm sóc da từ tinh chất cây đậu bắp.

Năm nay, dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization” có sản phẩm trọng tâm là tinh bột kháng RS3, sản xuất từ củ khoai lang Phú Thiện (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Nhóm thực hiện gồm 5 học sinh: Nguyễn Ngọc Phong (lớp 11A4), Nguyễn Xuân Huy (11C2), Nguyễn Quỳnh Bảo Hân (11B1), Lương Quỳnh Anh (11A2) và Đào Xuân Gia Khang (10A1).

Nguyễn Ngọc Phong cho hay tinh bột kháng RS3 là dạng tinh bột đặc biệt không bị tiêu hoá ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già. Loại tinh bột này được hình thành khi các thực phẩm chứa tinh bột như khoai lang được nấu chín rồi làm nguội, tạo nên cấu trúc phân tử bền vững và “kháng” lại enzyme tiêu hóa. Điều này giúp tránh được quá trình tinh bột chuyển hóa thành đường, giúp giảm béo, no lâu hơn đồng thời nuôi dưỡng hệ vi sinh ở ruột già, từ đó nuôi dưỡng hệ miễn dịch, chống viêm và bảo vệ đại tràng.

Các em học sinh và cô giáo hướng dẫn Lê Thị Thùy Linh. (Ảnh: Vietnam+)

Nhóm đã khai thác tinh bột khoai lang, thông qua các công nghệ như hồ hóa, làm lạnh và sấy thăng hoa để tạo ra tinh bột kháng khoai lang RS3. Nhóm còn phối hợp với doanh nghiệp để sản xuất càphê phối tinh bột kháng hay làm các loại bánh từ bã khoai.

“Phú Thiện là thủ phủ khoai lang của Gia Lai nhưng luôn trong tình trạng được mùa mất giá. Với sản phẩm tinh bột kháng, chúng em hy vọng có thể giúp người nông dân có đầu ra ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó có cuộc sống tốt hơn,” Phong nói.

Theo Phong, dù gặp nhiều khó khăn do phải cân bằng giữa việc học và nghiên cứu, phải thử đi thử lại nhiều lần quy trình để rút kinh nghiệm và hoàn thiện sản phẩm ở mức tốt nhất, nhưng nhóm luôn có sự đồng hành rất lớn từ giáo viên hướng dẫn và ban giám hiệu nhà trường cùng nhiều bên liên quan.

Vừa khuấy cốc tinh bột kháng, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Đông Hải cho hay ước mơ lớn nhất của cô cũng như các em học sinh là làm sao đưa các sản phẩm từ khoai lang Phú Thiện ra thị trường. “Phú Thiện có hơn 1.500 ha trồng khoai lang với sản lượng hàng chục nghìn tấn mỗi năm. Trước đây, giá bán 15.000-16.000 đồng/kg, nhưng hiện chỉ còn 4.300 đồng/kg. Đồng bào dân tộc thiểu số rất mong có thể bán được khoai với giá tốt hơn và ổn định hơn,” cô Hải nói.

Các sản phẩm được các em học sinh trưng bày tại gian hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng theo cô Đông Hải, giá của sản phẩm tinh bột kháng từ khoai lang Phú Thiện có giá mềm hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng chức năng trên thị trường. Đây cũng là sản phẩm phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, trong đó nhấn mạnh việc phòng bệnh chủ động.

Chung sức đồng hành cùng học sinh

Cô Nguyễn Thị Đông Hải, trong quá trình nghiên cứu, nhà trường luôn sát cánh, đồng hành cùng học sinh. Cô Lê Thị Thùy Linh, giáo viên bộ môn Sinh học hỗ trợ các em chuyên môn, trường hỗ trợ kinh phí và kết nối các bên liên quan. Các em còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Mới đây, ngày 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình hội thảo để nghe các ý kiến đóng góp nhằm giúp các học sinh hoàn thiện dự án. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, các sở, ngành địa phương, doanh nghiệp và nông dân vùng nguyên liệu Phú Thiện.

Tại hội thảo, các chuyên gia, đã đưa ra nhiều góp ý mang tính thực tiễn, từ hoàn thiện quy trình sản xuất, đánh giá tác động sức khỏe đến xây dựng phương án tài chính và kết nối doanh nghiệp. Những ý kiến này được kỳ vọng giúp dự án không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà có thể tiến tới thương mại hóa. Đã có các doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ vốn.

Với khát vọng lớn nhất là tạo đầu ra ổn định cho khoai lang Phú Thiện, cô Đông Hải cho hay kể cả khi dự án không đoạt giải, nhà trường vẫn sẽ hỗ trợ các em về điện, nước, kinh phí đồng thời kêu gọi câu lạc bộ khởi nghiệp của doanh nghiệp trẻ Gia Lai, các sở, ban, ngành, địa phương đồng hành để giúp các em có thể xây dựng một hệ thống sản xuất nhỏ và mở rộng dần.

Các em học sinh giới thiệu về dự án tại hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức. (Ảnh: NTCC)

Là thành viên duy nhất ở bậc trung học phổ thông tham gia Hội đồng Khởi nghiệp quốc gia phía Nam, cô Nguyễn Thị Đông Hải cho hay việc học sinh tham gia nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Các em không chỉ được tìm hiểu kiến thức chuyên sâu mà còn rèn được rất nhiều kỹ năng, từ làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn đến thắp sáng và nuôi dưỡng trong các em khát vọng khởi nghiệp, cống hiến vì cộng đồng. Các em có động lực học tập hơn khi biết mình học để làm gì.

Chia sẻ về định hướng nghiên cứu cho học sinh, cô Đông Hải cho hay nhà trường tập trung đến các vấn đề phát sinh từ thực tế cuộc sống ở địa phương, có thể đưa ra sản phẩm và khởi nghiệp ra thị trường. Khi đó, các nghiên cứu sẽ thực sự tạo được tác động xã hội, giải quyết được sinh kế cho người dân. Qua đó, xã hội cũng có thể thấy giáo dục trong nhà trường không chỉ là kiến thức nằm trên sách vở mà gắn chặt với thực tiễn cuộc sống, và muốn kiến thức sách vở đó đi vào thực tiễn thì cần sự đồng hành, chung sức của nhiều bên.

Theo cô Hải, việc triển khai hoạt động nghiên cứu và khởi nghiệp trong nhà trường hiện nay có nhiều thuận lợi khi các nghị quyết của Bộ Chính trị đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Cụ thể, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh việc tạo cơ chế để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dấn thân, sáng tạo. Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông. Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu dạy học gắn với thực tiễn, khuyến khích nghiên cứu khoa học.

“Hướng đi khởi nghiệp là rất tốt với học sinh trung học phổ thông. Các em sẽ hiểu học không chỉ để lấy bằng, để đi tìm việc mà có thể tự chủ động tạo ra việc làm cho chính mình và những người xung quanh, trên chính mảnh đất của quê hương, gia đình. Thắp lên trong các em hoài bão phát triển bản thân, khát vọng cống hiến và trách nhiệm cộng đồng cũng là điều tôi khao khát làm được,” cô Đông Hải nói.

Đây cũng là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khi phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm nay. “Đừng chỉ học để cầm tấm bằng đi tìm việc. Hãy học để có năng lực làm chủ, năng lực nhận diện cơ hội và bản lĩnh để khởi nghiệp,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói. Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, đã đến lúc phải thay đổi thước đo thành công.: “Thành công của một trường đại học, trường cao đẳng không chỉ là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn, mà là bao nhiêu sinh viên có khả năng trở thành những người “tạo việc làm” – những cá nhân có thể tự tạo ra giá trị mới và cơ hội cho người khác.”./.

Đây là lần thứ hai Trường Trung học phổ thông Pleiku lọt vào vòng chung kết quốc gia cuộc thi khởi nghiệp. Các đề tài của trường đều gắn với thực tiễn. (Ảnh: Vietnam+)