Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2025 tăng 8,6%

Ngày 6/8, Cục Thống kê thông tin chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Bảy tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng và đạt 0,5% so với tháng trước, ghi nhận mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung bảy tháng qua, sản xuất công nghiệp toàn quốc tăng đã 8,6% so với cùng kỳ năm trước, điều này cho thấy sự phục hồi và phát triển ổn định của ngành.

Trong tháng Bảy, các ngành chính đều có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1%; ngành chế biến-chế tạo tăng 9,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,0%; ngành khai khoáng tăng 2,6%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp so với tháng trước của một số địa phương có sự phân hóa, như Vĩnh Long tăng 4,5%, Quảng Ngãi tăng 3,7%, Đồng Nai tăng 3,5% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,4%. Ngược lại, một số địa phương ghi nhận giảm nhẹ, như Quảng Ninh giảm 3,9%, Đà Nẵng giảm 2,5%, Bắc Ninh giảm 1,8% và Hải Phòng giảm 0,6%.

Lũy kế bảy tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2024 (cao hơn mức tăng 8,5% của cùng kỳ năm 2024). Trong đó, ngành chế biến-chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng 10,3% (so với 9,6% cùng kỳ 2024), đóng góp tới 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,4% (so với 7,1% cùng kỳ 2024), đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm, dù thấp hơn đáng kể so với mức tăng 12,0% của cùng kỳ năm 2024. Riêng ngành khai khoáng vẫn giảm 2,7% đồng thời làm giảm 0,4 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, song đã bớt sâu hơn so với mức giảm 6,6% của cùng kỳ năm trước.

Về địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp bảy tháng ghi nhận mức tăng ở cả 34 tỉnh, thành trên cả nước. Một số địa phương nổi bật với chỉ số chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến-chế tạo và sản xuất, phân phối điện tăng cao, bao gồm Quảng Ninh (tăng 32% ngành chế biến-chế tạo), Phú Thọ (tăng 26,9% ngành chế biến-chế tạo), Huế (tăng 43,2% ngành sản xuất và phân phối điện). Tuy nhiên, một số địa phương lại tăng thấp do ngành chế biến-chế tạo, khai khoáng hoặc sản xuất, phân phối điện giảm, như Cao Bằng (ngành chế biến-chế tạo giảm 7,3%; ngành sản xuất điện giảm 4,6%) và Thành phố Hồ Chí Minh (ngành sản xuất điện giảm 39,1%; ngành khai khoáng giảm 7,5%).

Đáng chú ý, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/7 đã tăng 1% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, điều phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu nhân lực. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức tăng lao động cao nhất (tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước). Theo ngành, lao động ngành chế biến-chế tạo tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước./.

