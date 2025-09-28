Doanh nghiệp Việt chung tay "nâng bước tới trường" cho trẻ em Lào"

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều tối 27/9 tại thủ đô Vientiane, Câu lạc bộ Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tại huyện Naxaithong, thủ đô Vientiane, đã tổ chức chương trình trao tặng 100 chiếc xe đạp cùng 100 phần quà là dụng cụ học tập, cặp, áo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Naxaithong.

Đây là những phần quà thiết thực, giúp các em thuận lợi hơn trong việc đến trường, đồng thời tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Mỗi chiếc xe đạp mới, mỗi cuốn vở mới hay những chiếc áo mới, những chiếc cặp mới sẽ trở thành niềm vui, là sự hỗ trợ kịp thời cho những em nhỏ ngày ngày miệt mài đến trường khi năm học mới vừa bắt đầu.

Gương mặt các em ánh lên niềm hạnh phúc, háo hức. Với các em, những chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là “tấm vé” chắp cánh để những ước mơ đến gần hơn.

Em Phoni Thanongsak, học sinh lớp 8 Trường THCS Namkieng, nghẹn ngào chia sẻ, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên được nhận những món quà này. Trước đây, em không có xe đạp để đến trường nên ngày nào cũng phải đi bộ quãng đường xa. Giờ đây, có được chiếc xe đạp, việc đến lớp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm này.

Còn với em Khounphiphak Peng, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Huakhua, do không có xe đạp nên ngày ngày em phải đi bộ đến trường, nhưng buổi chiều em thường phải về sớm để nấu cơm và chăm sóc bà nội-người đã nuôi em từ nhỏ vì bố mẹ em không còn. Bà nay đã già yếu, em thương bà lắm. Hôm nay nhận được xe đạp và quà, em vui lắm. Em hứa sẽ học thật giỏi, sống tốt, tránh xa tệ nạn xã hội để sau này báo đáp công ơn bà.

Những lời chia sẻ thơ ngây, mộc mạc mà chân thành của các em đã chạm vào trái tim người nghe. Đằng sau nụ cười hồn nhiên là những nỗ lực vượt khó, là khát khao vươn lên để không bỏ lỡ cơ hội học tập.

Ông Bounsou Phaviseth, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Naxaithong, cho biết ông cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi tham dự và chứng kiến việc doanh nghiệp Việt Nam tổ chức trao tặng những trang thiết bị học tập và xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở những khu vực xa xôi, nơi các em cần phương tiện đến trường.

Ông cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn huyện, đồng thời nhấn mạnh đây là sự hỗ trợ thiết thực dành cho phụ huynh và học sinh trên địa bàn; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để các em sử dụng thật hiệu quả những món quà đầy ý nghĩa này.

Không chỉ chính quyền địa phương và học sinh, ngành giáo dục huyện Naxaithong cũng nhìn nhận đây là nguồn động viên to lớn.

Ông Souvanni Phengmueangkhoun, Phó Phòng Giáo dục và Thể thao huyện Naxaithong bày tỏ việc trao tặng xe đạp, dụng cụ học tập lần này không chỉ giúp các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường thuận lợi hơn, mà còn khích lệ tinh thần vươn lên của các em.

Hình ảnh những chiếc xe đạp mới tinh lần lượt được dắt về trên con đường làng, theo bước chân hân hoan của các em học sinh, không chỉ là niềm vui hiện tại mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới-hành trình nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua khó khăn để vươn tới tương lai.

Hơn thế, từ những nghĩa cử cao đẹp ấy, một thông điệp nhân văn sâu xa được gửi gắm: tình thương sẽ luôn là sức mạnh lớn lao nhất, giúp gắn kết cộng đồng, thắp sáng ước mơ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi vững bền và ngày càng bền chặt./.

