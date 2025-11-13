Kết hợp tổ chức lễ hội tại Chư Dang Ya, Gia Lai với Ngày hội di sản

Ngày 13/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, lãnh đạo tỉnh đã quyết định tạm dừng, không tổ chức lễ hội tại Chư Dang Ya mà kết hợp cùng Ngày hội di sản được tổ chức từ ngày 17-23/11 tới.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc tổ chức kết hợp này vừa đảm bảo ý nghĩa văn hóa vừa phù hợp tình hình thực tế, tránh lãng phí nguồn lực.

Thực hiện công văn số 6370/UBND-KGVX về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và sớm ổn định hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh, giảm quy mô hoặc tạm dừng các hoạt động lễ hội chưa thật sự cần thiết, tập trung dành nguồn lực, nhân lực và kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại tại khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch; đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở du lịch vệ sinh môi trường, tu sửa cơ sở vật chất, khôi phục hạ tầng phục vụ khách du lịch; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách.

Sở chủ động xây dựng phương án phục hồi hoạt động du lịch gắn với công tác quảng bá, truyền thông, khôi phục hình ảnh du lịch Gia Lai an toàn, thân thiện, hấp dẫn sau bão.

Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại Gia Lai. Cụ thể, bão đã làm 2 người chết, 12 người bị thương; hơn 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), trên 7.750 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%), hơn 8.073 nhà bị thiệt hại nặng (từ 30-50%)… Thiên tai gây thiệt hại 496 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trên 590 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn…

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng ở mức độ khác nhau.

Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bão số 13 vừa gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, dịch vụ và đời sống người dân./.

