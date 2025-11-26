Đêm tiệc trà Suối Giàng trên đỉnh núi mờ sương

Đêm tiệc trà thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong việc nâng tầm thương hiệu trà Shan tuyết, đưa sản phẩm thành ngành hàng nông nghiệp, tạo giá trị kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc Mông.

Đêm tiệc trà Suối Giàng là một trong những hoạt động nằm trong Festival sông Hồng 2025.

Tham gia đêm tiệc trà, người dân và du khách được tham quan, trải nghiệm và thưởng thức hương vị trà Shan tuyết Suối Giàng; lắng nghe những câu chuyện về trà và cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật pha trà truyền thống.

Không gian đêm hội rực sắc màu văn hóa Mông, nơi những bàn trà trưng bày, giới thiệu nhiều dòng trà của Suối Giàng như: Bạch trà, Lục trà, Hoàng trà và Hồng trà…

Bên những bàn trà, người pha trà trong trang phục truyền thống trực tiếp pha trà, chia sẻ bí quyết chọn nước, chọn lá và kể cho du khách nghe hành trình của cây chè cổ thụ Suối Giàng, tạo không gian gần gũi, cuốn hút và đầy trải nghiệm.

Chị Trần Thị Thu Thuỷ, du khách Hà Nội: “Mình cũng hân hoan lên dự đêm tiệc trà Suối Giàng. Sản phẩm trà ở Suối Giàng thực sự quý, uống đậm vị, thơm ngon. Mình thưởng thức trà ở Suối Giàng ấn tượng.”

Đêm tiệc trà không chỉ là dịp tôn vinh cây chè Shan tuyết - một di sản thiên nhiên, văn hoá đặc biệt quý giá mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong việc nâng tầm thương hiệu trà Shan tuyết, đưa sản phẩm trở thành ngành hàng nông nghiệp, chủ lực, gắn với phát triển du lịch xanh, du lịch văn hoá, tạo giá trị kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc Mông nơi đây./.