Lễ hội Di sản càphê toàn cầu 2025-Hành trình gần hai thế kỷ của càphê Việt

Những câu chuyện về hành trình gần hai thế kỷ của hạt càphê trên dải đất Việt Nam sẽ được tái hiện sinh động tại Lễ hội Di sản càphê toàn cầu 2025, từ những đồn điền đầu tiên cho đến văn hóa thưởng thức càphê phin của người Việt.

Đây là thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo công bố về Lễ hội Di sản càphê toàn cầu năm 2025, diễn ra ngày 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Lễ hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn TNI (King Coffee) đồng tổ chức, là sự kiện văn hóa-du lịch-thương mại mang tầm vóc quốc tế, lần đầu tiên có mặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Diễn ra từ 18/12/2025 đến 2/1/2026, Lễ hội Di sản càphê toàn cầu được kiến tạo để trở thành biểu tượng văn hóa-kinh tế mới trong ngành sản xuất và xuất khẩu càphê của Việt Nam.

Mở đầu buổi họp báo, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn TNI, người được mệnh danh là “Nữ hoàng càphê Việt” đã khái quát hành trình gần hai thế kỷ của hạt càphê Việt Nam, từ những đồn điền đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên cho đến danh hiệu Nhà sản xuất càphê lớn thứ hai thế giới ngày nay.

Ngày 25/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và TNI Corporation giới thiệu Lễ hội di sản cà phê Toàn cầu 2025, lần đầu tổ chức tại Đà Lạt. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

“Tôi đã dành gần 30 năm đi hơn 43 quốc gia và tham gia hơn 120 hội nghị quốc tế để chứng minh chất lượng càphê Việt Nam, vượt qua định kiến và sự “che giấu” tên robusta của phương Tây để dìm giá. Cho đến bước ngoặt vào năm 2021, sau sự kiện Dubai Expo và việc đón nhận 3 kỷ lục thế giới, thì giá càphê robusta của Việt Nam đã tăng từ 35.000 đồng/kg lên mức 130.000-135.000 đồng/kg. Đây là sự công nhận mang lại sự công bằng cho người trồng càphê Việt Nam,” bà Thảo chia sẻ.

Theo bà Thảo, Lễ hội Di sản càphê toàn cầu lần này được xem là một bước đi chiến lược, nhằm khẳng định Việt Nam là cường quốc xuất khẩu càphê robusta và có đủ tầm vóc để trở thành trung tâm hội tụ và tôn vinh di sản càphê toàn cầu.

Ông Phạm S, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chia sẻ thêm, hiện nay trên thế giới có khoảng 70 quốc gia trồng càphê. Sản lượng càphê trên thế giới trung bình chỉ đạt 0,9 tấn trên một hécta. Trong khi đó, càphê Việt Nam đạt sản lượng là 2,5 tấn, gấp 3 lần thế giới.

Trong khi đó, Lâm Đồng hiện nay có diện tích càphê là 41.700 ha với sản lượng là 120.000 tấn, chiếm tỉ lệ là 43% diện tích nhưng sản lượng đạt 58%.

“Điều này cho thấy Lâm Đồng chính là thủ phủ càphê không chỉ của Việt Nam mà là toàn cầu. Qua lễ hội này, chúng ta sẽ biến càphê từ một ngành hàng cây trồng, thành một di sản có giá trị cả văn hóa, kinh tế và du lịch," ông Phạm S nói.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, lễ hội có sự tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội càphê đến từ các cường quốc càphê trên thế giới như Brazil, Ethiopia, Indonesia…, mở ra cơ hội xuất khẩu và hợp tác mới, thúc đẩy ngành công nghiệp càphê theo hướng kinh tế sáng tạo.

Với chuỗi hoạt động xuyên suốt bao gồm: Hội nghị càphê quốc tế-công bố Liên minh càphê Việt Nam-Thế giới (GCA); Trưng bày toa tàu cổ 1932 “Toa tàu di sản càphê”; Tuần lễ hành trình càphê toàn cầu và Đêm đại nhạc hội kết hợp âm nhạc dân gian-hiện đại “Coffee Music night”…

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn TNI King Coffee. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Lễ hội Di sản càphê toàn cầu sẽ trở thành thương hiệu du lịch-kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam và là lời khẳng định của Việt Nam với thế giới, rằng: Càphê Việt không chỉ có sản lượng, mà còn có câu chuyện, văn hóa và tầm nhìn dẫn dắt.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, lễ hội còn thể hiện vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc tổ chức một sự kiện về càphê quy mô toàn cầu, kết nối cả lịch sử, hiện tại và tương lai của ngành càphê trên nền tảng bền vững và di sản.

“Lễ hội được xây dựng dựa trên ba mục tiêu chính gồm: tôn vinh quá khứ (tri ân vùng đất, con người và những câu chuyện đã làm nên di sản càphê), kết nối hiện tại (tạo không gian giao lưu văn hóa, thương mại, tri thức đỉnh cao để các quốc gia càphê chia sẻ và cùng phát triển) và kiến tạo tương lai (thúc đẩy các xu hướng phát triển bền vững và công nghệ đổi mới, giúp định hình một tương lai thịnh vượng và có trách nhiệm cho ngành càphê toàn cầu)," bà Ngọc cho biết.

Trong khuôn khổ Lễ hội Di sản càphê toàn cầu 2025, cuộc thi Barista quốc tế cũng được tổ chức với chủ đề “Tôn vinh tài năng-Khẳng định di sản.”

Đây sẽ là sân chơi quốc tế nơi các barista-những người “giữ lửa di sản” thỏa sức sáng tạo và lan tỏa tinh thần đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành càphê./.

