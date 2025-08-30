Áo dài Việt Nam: Biểu tượng văn hóa kết nối và hội nhập tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 29/8, trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt có sự phối hợp của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA) đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia.

Đây không chỉ là sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt ở nước sở tại mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh mềm của văn hóa khi di sản không ngừng lan tỏa, trở thành nhịp cầu gắn kết con người, quốc gia và khu vực.

Áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Chang-Chủ tịch MVFA - xúc động chia sẻ áo dài là "sứ giả văn hóa" của Việt Nam.

Việc thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Malaysia không chỉ nhằm giữ gìn một di sản, mà còn để khẳng định rằng bản sắc văn hóa Việt Nam có thể lan tỏa mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập, đồng thời tạo ra nhịp cầu kết nối trái tim hai dân tộc.

Đối với cộng đồng người Việt xa quê, áo dài mang thêm một lớp ý nghĩa mới: đó là sự gắn bó với cội nguồn, là cách để nhắc nhớ về văn hóa, truyền thống và bản sắc trong đời sống nơi đất khách.

Chị Nguyễn Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Malaysia, tác giả thiết kế “Áo dài hữu nghị Malaysia-Việt Nam. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Chia sẻ trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chị Nguyễn Thị Liên bày tỏ áo dài đã đi từ những góc nhỏ trong gia đình để trở thành một biểu tượng văn hóa được bạn bè quốc tế biết đến.

Với những người Việt xa xứ, áo dài không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là minh chứng cho sự hội nhập trong khi vẫn giữ gìn bản sắc. Các thành viên câu lạc bộ sẽ nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động để áo dài không chỉ hiện diện trong cộng đồng người Việt, mà còn được bạn bè Malaysia và người dân các nước trong Hiệp hội hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đón nhận, hướng tới việc công nhận áo dài như một di sản thời trang của thế giới.

Góp mặt trong sự kiện, ông Muhammad Afiq bin Anuar - đại diện Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia - đã so sánh áo dài của Việt Nam với những trang phục truyền thống của Malaysia như “kebaya” hay “baju kurung.”

Theo ông, văn hóa không chỉ là sự bảo tồn, mà còn là sự kết nối. Giống như kebaya hay baju kurung, áo dài Việt Nam mang trong mình “bản sắc, phẩm giá và sự kế thừa.”

Việc ra đời Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia sẽ mở ra một cầu nối mới, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa ASEAN, đồng thời thúc đẩy sự trân trọng lẫn nhau giữa các quốc gia.

Ông Muhammad cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng phát triển, di sản và thời trang vừa giữ vai trò văn hóa, vừa góp phần tạo ra giá trị mới về giao lưu, thương mại và kết nối con người.

Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia xác định những nhiệm vụ trọng tâm như gắn kết cộng đồng những người yêu áo dài, tổ chức các sự kiện để quảng bá áo dài, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản. Xa hơn nữa, câu lạc bộ sẽ nỗ lực góp phần để áo dài được công nhận là di sản văn hóa thời trang, nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam Trần Thị Chang phát biểu tại sự kiện cùng Thị trưởng thành phố Kuala Lumpur, Maimunah Binti Mohd Sharif (khăn xanh) tại sự kiện. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Trong phát biểu, bà Trần Thị Chang chia sẻ thêm rằng Hội MVFA sẽ tập trung đẩy mạnh giao lưu văn hóa và nghệ thuật, khẳng định vai trò cộng đồng người Việt tại Malaysia như một nhịp cầu văn hóa-xã hội giữa hai quốc gia, đồng thời vun đắp tinh thần đoàn kết ASEAN.

Theo bà, văn hóa không chỉ là ký ức để gìn giữ, mà còn là sức mạnh mềm để chúng ta cùng bước vào tương lai.

Sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia diễn ra trong một năm đầy ý nghĩa khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm giành độc lập và 50 năm thống nhất đất nước, trong khi Malaysia kỷ niệm 68 năm Quốc khánh trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Những dấu mốc này không chỉ khẳng định sức sống của mỗi dân tộc, mà còn thể hiện sự gắn kết ngày càng bền chặt trong khối ASEAN - nơi mỗi nền văn hóa được tôn trọng như một phần của sức mạnh chung.

Hình ảnh áo dài hiện diện trong sự kiện không chỉ gợi nhớ vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam, mà còn gửi đi thông điệp về sự giao thoa văn hóa, tình hữu nghị và khát vọng hội nhập. Áo dài đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia để trở thành một biểu tượng văn hóa kết nối Việt Nam-Malaysia-ASEAN.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, cựu Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, ông Dato Azmil Zabidi, thốt lên rằng áo dài Việt Nam thật sự rất đẹp, từ chất liệu cho đến kiểu dáng.

Thông qua sự kiện văn hóa về áo dài này, người dân Malaysia biết nhiều hơn đến đất nước và con người Việt Nam. Ông Zabidi nhấn mạnh vẻ đẹp của áo dài nên được phổ biến ra khắp thế giới, chứ không chỉ trong phạm vi ở Malaysia hay ASEAN.

Sự kiện ra mắt câu lạc bộ cho thấy sức sống của văn hóa trong việc tạo ra những nhịp cầu mới.

Từ chiếc áo dài Việt Nam duyên dáng, cộng đồng kiều bào đã xây dựng một không gian văn hóa chung tại Malaysia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc và vun đắp tinh thần đoàn kết ASEAN, nơi mỗi nền văn hóa đều góp phần tạo thành sức mạnh chung. Đây chính là minh chứng sống động cho lời khẳng định của ông Muhammad Afiq bin Anuar: "Di sản chung là sự thịnh vượng chung"./.

