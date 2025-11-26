Bão số 15 mạnh thêm, giữ nguyên hướng di chuyển

Bão số 15 mạnh thêm và vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/h) (lúc 13 giờ mạnh cấp 9), giật cấp 14.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Bắc Tây Bắc.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Bão có khả năng mạnh thêm và có cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km/h với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h, cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5 km/h và cường độ suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi đang có bão số 15, ngày 26/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Lệnh cấm biển.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương ven biển và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện việc thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển; thời gian bắt đầu cấm biển từ 6 giờ ngày 26/11/2025 đến khi bão số 15 tan.

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão; đồng thời có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Về bảo đảm an toàn người và phương tiện hoạt động trên biển, Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển triển trong tỉnh khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển nghiêm túc thực hiện khi có thông báo; đồng thời, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cùng với đó, các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không cho người dân ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Tỉnh Đắk Lắk vừa trải qua trận mưa lũ lịch sử kéo dài từ đêm 19/11 đến ngày 23/11 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, nhà nước; ước thiệt hại khoảng 5.500 tỷ đồng. Hiện, người dân cùng các lực lượng, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trước đó, bão số 13 cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các xã, phường phía Đông Bắc của tỉnh Đắk Lắk; trong đó, hàng trăm tàu thuyền hư hại nặng, phương tiện sản xuất và tôm, cá nuôi trong lồng bè của người dân cũng bị thiệt hại nghiêm trọng./.

