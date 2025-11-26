Bão số 15 không ảnh hưởng tới đất liền Nam Trung Bộ nhưng gây mưa khu vực này

Chiều tối 26/11, nhận định về tình hình bão số 15, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm cho biết, diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Đối với Cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam dự báo, khả năng cao bão sẽ không ảnh hưởng tới đất liền khu vực Nam Trung Bộ nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực này sẽ có một đợt mưa vừa.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng bão suy yếu ngay trên biển. Cùng với đó, từ ngày 28/11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, thời điểm này, sẽ có 2 kịch bản xảy ra đối với bão.

Kịch bản 1- Khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 80%): Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng bão, khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa nhưng không quá lớn (khoảng 50mm/ngày). Khu vực ven biển thuộc khu vực trên từ 50-1.000mm/ngày. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Kịch bản 2 (xấu hơn), bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai -Khánh Hòa (xác suất 20%): Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa.

Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới. Với kịch bản này, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12/2025. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Thông tin về đặc điểm của bão này, ông Lâm lưu ý, ảnh hưởng của bão số 15 sẽ tương đối dài, do đi chậm hơn so với các cơn bão trước đây. Từ chiều 28/11 trở đi, bão số 15 khả năng chỉ di chuyển 5-10km/h.

Nên thời gian tồn tại của bão trên biển cũng như việc theo dõi diễn biến của bão sẽ lâu. Không loại trừ khả năng tới khoảng ngày 3/12, bão vẫn còn tồn tại trên biển. Ngoài ra, cần lưu ý việc đảm bảo an toàn tàu thuyền ven bờ khu vực Nam Trung Bộ. Trung tâm sẽ theo dõi sát diễn biến của bão cũng như các nhân tố về quỹ đạo và cường độ bão để cập nhật.

Lý giải việc bão liên tục đổi hướng trong khoảng 24 giờ qua và di chuyển chậm hơn các cơn bão khác, ông Lâm phân tích, áp cao cận nhiệt đới là nhân tố chính chi phối hướng di chuyển và tốc độ của bão, Do áp cao cận nhiệt đới suy yếu, trong khi bão càng ngày càng di chuyển xa khu vực ảnh hưởng của nhân tố này, không phụ thuộc vào sự "dẫn dắt" của nhân tố này, nên sẽ di chuyển chậm lại, hướng di chuyển thay đổi.

Dự báo xa hơn, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, từ nay đến hết tháng 12 vẫn còn 1 cơn áp thấp nhiệt đới/bão nữa. Như vậy, mùa bão năm 2025 vẫn chưa kết thúc và cần được theo dõi thêm. Theo quy luật, từ tháng 11-12, bão thường xuất hiện ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ nên không loại trừ sau bão số 15, trọng tâm bão ảnh hưởng trong thời gian tới vẫn có thể là khu vực trên./.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 15 Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão số 15, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển.