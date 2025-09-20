Raj Plast 2025: Cơ hội cho nhựa Việt Nam vươn xa

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Triển lãm quốc tế Raj Plast 2025 - một trong những sự kiện lớn nhất của Ấn Độ dành cho ngành nhựa và các ngành liên quan - đã diễn ra từ ngày 19-21/9 tại thành phố Jaipur, thủ phủ bang miền Tây Rajasthan.



Sự kiện do Hiệp hội các nhà sản xuất ngành nhựa Rajasthan (PMAR) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD (PHDCCI) tổ chức, thu hút hơn 400 doanh nghiệp cùng đoàn đại biểu đến từ hơn 10 quốc gia.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam tham dự một triển lãm quốc tế quy mô lớn về nhựa tại Ấn Độ, với sự hiện diện của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Tập đoàn Stavian cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công nghệ và thương mại quốc tế.



Ban tổ chức cho biết, ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan, tạo ra hơn 227 triệu USD giá trị đơn hàng và thỏa thuận hợp tác.

Bên cạnh các gian trưng bày, Raj Plast 2025 còn tổ chức nhiều phiên hội thảo kỹ thuật, hoạt động kết nối doanh nghiệp (networking) và một đêm gala đặc biệt với sự tham gia của các nghệ sĩ Bollywood, qua đó khẳng định vị thế là sự kiện tiêu biểu hàng đầu của ngành nhựa tại Rajasthan.



Phát biểu về sự tham gia của Việt Nam, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết quyết định này gắn liền với cam kết chung giữa hai nước về mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0, trong đó Việt Nam đặt mốc hoàn thành vào năm 2050.

Theo ông, rác thải nhựa đang là thách thức lớn, do đó việc giới thiệu các sản phẩm nhựa hữu cơ, nhựa vi sinh và các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường tại triển lãm có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường xanh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương vụ, các doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tham gia sự kiện, kỳ vọng ngành nhựa sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% của cả nước trong năm 2025.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Jayesh Manish Pandey, Quản lý kinh doanh của Tập đoàn Stavian tại Ấn Độ, cho biết mục tiêu của tập đoàn tại Raj Plast 2025 là mở rộng mạng lưới kết nối, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tiêu thụ nhựa ở Ấn Độ, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế lớn như Kolkata và Chennai.



Với quy mô lớn, tính quốc tế cao và giá trị thương mại thực chất, Raj Plast 2025 không chỉ khẳng định vai trò cầu nối hợp tác trong ngành nhựa giữa Việt Nam và Ấn Độ, mà còn mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu./.

5 triệu ống hút nhựa biến mất, Vinamilk mở rộng đơn hàng xuất khẩu Một cải tiến về nắp chai đã giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa và góp phần mang về mức tăng trưởng gần 80% tại thị trường New Zealand.