Thái Lan khởi xướng điều tra tự vệ nhựa polypropylene nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Cục mới nhận được thông tin về việc ngày 29 tháng 8 năm 2025, Cục Ngoại Thương Thái Lan (DFT- Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại của Thái Lan) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhựa polypropylene nhập khẩu.

Sản phẩm bị điều tra là Polypropylene, thuộc các mã HS: 3902.10.30.001 3902.10.30.090 3902.10.40.001 3902.10.40.090; 3902.10.90.001 3902.10.90.090 3902.30.30.001 3902.30.30.090 3902.30.90.001 3902.30.90.090 và 3902.90.90.000.

Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhựa HMC, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thai Polyethylene và Công ty Trách nhiệm hữu hạn IRPC Public.

Theo thông tin từ Cục Ngoại Thương Thái Lan, nguyên đơn đã cung cấp đủ bằng chứng về sự gia tăng nhập khẩu sản phẩm liên quan, chứng minh lượng nhập khẩu tăng tuyệt đối từ 228.365 tấn năm 2020 lên 390.583 tấn năm 2023 (tương đương tăng 71,03%).

Sau đó lượng nhập khẩu tiếp tục tăng từ 297.871 tấn trong ba quý đầu năm 2024 lên 351.764 tấn (18,09%) so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, Cục Ngoại Thương Thái Lan cho biết sự gia tăng nhập khẩu này đã gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nội địa Thái Lan thể hiện ở sự suy giảm thị phần nội địa, lượng bán hàng, sản lượng, giảm công suất sử dụng, thua lỗ.

Các nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu và các bên liên quan khác có thể nộp thông tin bằng văn bản liên quan tới bằng chứng, tài liệu, quan điểm, bình luận về vụ việc tới Cục Ngoại Thương Thái Lan muộn nhất là 16:30 ICT (GMT+7) ngày 24 tháng 9 năm 2025; đối với các nhà xuất khẩu hoặc bên liên quan ở ngoài biên giới Thái Lan, thời hạn này là 1 tháng 10 năm 2025.

Thông tin liên hệ cơ quan điều tra như sau: Trade Interests and Remedies Division Department of Foreign Trade 563 Nonthaburi Road, Bang Krasor Subdistrict Nonthaburi 11000, Thailand; Tel. (662) 547-4738; Email: thaitr.g3@gmail.com

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội nhựa Việt Nam thông báo cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu có liên quan; khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia gửi ý kiến bình luận, thông tin, bằng chứng nếu cần thiết.

Cùng đó, đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, Cục Phòng vệ thương mại lưu ý trong trường hợp bị Thái Lan áp dụng biện pháp tự vệ, hoạt động sản xuất, xuất khẩu popyprolylene sẽ gặp khó khăn hơn.

Do đó, việc doanh nghiệp cung cấp thông tin với cơ quan điều tra (gồm trả lời bản câu hỏi điều tra (nếu có), gửi ý kiến bình luận… giúp đưa ra các tài liệu/dữ kiện chứng minh không có sự gia tăng đột biến về lượng nhập khẩu và/hoặc sự gia tăng nhập khẩu không phải là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nội địa…

Việc không cung cấp thông tin sẽ khiến cơ quan điều tra dựa vào dữ liệu sẵn có (thường là bất lợi) để chứng minh sự cần thiết áp dụng biện pháp tự vệ. Đặc biệt, doanh nghiệp cần liên lạc, phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để phối hợp xử lý vụ việc và nhận được sự hỗ trợ kịp thời (nếu cần thiết)./.

