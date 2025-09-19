Thế giới

EU phân bổ 14 triệu euro hỗ trợ các doanh nghiệp Cuba

Dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hệ thống nông nghiệp-lương thực bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, và những ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Cuba.

Quang cảnh đường phố tại La Habana (Cuba). (Ảnh: THX/TTXVN)
Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phân bổ 14 triệu euro (16,5 triệu USD) cho dự án hỗ trợ các doanh nghiệp mới của Cuba hướng tới đa dạng hóa kinh tế sáng tạo và bền vững, nền tảng cho sự chuyển đổi hệ sinh thái doanh nghiệp.

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của "Đối thoại NAE," một diễn đàn tham vấn chuyên phân tích các chính sách công nhằm phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và thúc đẩy liên minh chiến lược giữa khu vực công và tư nhân tại Cuba, bà Amaya Olivares, Phó Trưởng phòng Hợp tác của EU tại Cuba nhấn mạnh rằng cơ chế đối thoại trên sẽ góp phần xác định các cơ hội, cải thiện khuôn khổ hỗ trợ và thúc đẩy môi trường tin cậy và bền vững giữa hợp tác công-tư.

Về phần mình, bà Yovana Vega, Vụ trưởng Hệ thống Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba, cho biết dự án sẽ được triển khai trên toàn quốc với sự hợp tác của tổ chức này và Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (INIE), với Cơ quan Hợp tác Pháp tại Cuba và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Quan chức Cuba nhấn mạnh rằng sáng kiến này củng cố và phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ và thanh niên, và do đó sẽ góp phần tạo nên một hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, toàn diện và bền vững hơn.

Dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hệ thống nông nghiệp-lương thực bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, và những ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Cuba./.

