Giới thiệu với Cuba hành trình hình thành, xây dựng, bảo vệ, phát triển Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba ngày 16/9 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với sự tham dự của hàng trăm quan khách thuộc các bộ, ngành và tổ chức của Cuba, đại diện ngoại giao đoàn, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại.

Tại sự kiện, toàn thể khách mời cùng dõi theo hành trình hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong 80 năm, qua bộ phim tài liệu, với những mốc son lịch sử và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945, khi tại Quảng trường Ba Đình, Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), khởi đầu của kỷ nguyên giải phóng dân tộc không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, đặc biệt ở các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong 80 năm qua, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đã vượt qua muôn vàn thử thách, từ một quốc gia kiệt quệ vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội vượt bậc và khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Những thành công to lớn đạt được trong chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là cơ sở vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và xây dựng một đất nước phát triển, văn minh và thịnh vượng.

Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ trong hành trình phát triển đất nước, Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn tình hữu nghị, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới, và các nước bạn bè, anh em, trong đó có Cuba.

Trong bầu không khí ấm tình đoàn kết và hữu nghị, các vị khách mời và bạn bè quốc tế đã thưởng thức văn hóa Việt Nam qua các món ăn truyền thống và các tiết mục văn nghệ./.

