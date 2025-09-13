80 năm Quốc khánh: Việt Nam đóng góp cho “bản hòa tấu của các dân tộc”

Việt Nam không chỉ là đối tác tin cậy mà còn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đồng thời quyết tâm đóng góp ngày càng nhiều hơn vào “bản hòa tấu của các dân tộc.”

Đó là lời khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), được tổ chức long trọng vào tối 12/9 (giờ địa phương) tại thủ đô Paris của Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, buổi lễ thu hút gần 1.000 quan chức và khách mời, trong đó có Tổng Thư ký Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Anne-Marie Descôtes, Cố vấn phụ trách châu Á của Tổng thống Pháp Julie Le Saos, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol Perran, cùng đại diện các cơ quan trung ương, địa phương, đảng phái chính trị Pháp, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhắc lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - sự kiện được đánh giá là “bước ngoặt lịch sử” và là “sự trỗi dậy của cả một dân tộc quyết tâm nắm lấy vận mệnh của mình.”

Đại sứ nhấn mạnh rằng dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ, mà còn là cam kết hướng tới tương lai. Theo đó, đến năm 2045, vào dịp tròn 100 năm độc lập, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm quốc tế, tích cực đóng góp vào các vấn đề trọng đại của thời đại, và chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững.

Điểm lại những điểm nhấn của quan hệ Việt-Pháp trong thời gian qua, trong đó có việc nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm (đồng thời là Chủ tịch nước khi đó) vào tháng 11/2024; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5/2025, tiếp đó là chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025, Đại sứ khẳng định Việt Nam hoan nghênh sự can dự ngày càng sâu rộng của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cùng chung khát vọng xây dựng một khu vực rộng mở, bao trùm, hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao thảo thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Pháp tháng 6/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác cũng ngày càng được mở rộng giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Paris. Chuyến thăm hồi tháng Sáu vừa qua của Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã mở ra một chương mới trong quan hệ hai bên, tăng cường sự hỗ trợ của tổ chức này đối với Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy di sản.

Tương tự, sự tham gia của Việt Nam trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được tăng cường, thể hiện qua việc Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự tích cực tại Kỳ họp lần thứ 50 của Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ tại Paris vào tháng Bảy vừa qua. Trong khi đó, với cương vị đồng Chủ tịch Chương trình Khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong nhiệm kỳ 2022-2025, Việt Nam đã cùng các đối tác nỗ lực đưa Chương trình này trở thành một trụ cột hợp tác khu vực, mang tầm nhìn dài hạn, thực chất và phù hợp.

Cuối cùng, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ lòng tự hào và vinh dự được đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại Pháp - những người ngay từ những ngày đầu đã đồng hành cùng Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc góp phần làm nên vinh quang và vị thế của đất nước hôm nay và là hiện thân của bản sắc Việt Nam, gìn giữ truyền thống, ngôn ngữ và giá trị văn hóa dân tộc, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và chuẩn bị hành trang cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm hai sự kiện lịch sử lớn, Tổng Thư ký Bộ châu Âu và ngoại giao Pháp Anne-Marie Descôtes đánh giá rằng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã tròn 50 năm vào năm 2023, nhưng năm 2024-2025 mới thực sự là một "dấu mốc vàng son" với hai chuyến thăm cấp cao và việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, qua đó đưa nước Pháp trở thành quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) có được vị thế này.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm ở gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại Triển lãm quốc tế Maison&Objet ở Pháp ngày 5/9. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Cho rằng đây là bước phát triển chưa từng có, phản ánh rõ ràng việc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trên trường quốc tế, với quá trình hiện đại hóa mạnh mẽ và những cải cách, mục tiêu đầy tham vọng trong nước, bà Descôtes khẳng định nước Pháp mong muốn đồng hành với Việt Nam thông qua những hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực then chốt như giao thông vận tải, y tế, năng lượng, vũ trụ.

Quan chức ngoại giao Pháp cho biết hiện một phái đoàn doanh nghiệp do Business France và MEDEF International dẫn đầu đang có mặt tại Việt Nam để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Đây là một tín hiệu rất tích cực, bởi hai nước "hoàn toàn có thể" và "cần làm tốt hơn nữa" để tăng cường hợp tác kinh tế.

Theo bà Descôtes, sự tăng cường quan hệ Pháp-Việt trên mọi lĩnh vực này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy căng thẳng và bất định.

Nhắc lại phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Đối thoại Shangri La hồi tháng Sáu vừa qua, theo đó châu Âu và châu Á - trong đó Liên minh châu Âu và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đóng vai trò then chốt - hiện là hai trụ cột trong việc bảo vệ thương mại quốc tế và chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp, bà Descôtes nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, hai nước cần liên kết để bảo vệ những nguyên tắc chung này.

Tổng Thư ký Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp ghi nhận và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong các vấn đề môi trường và khí hậu, đồng thời khẳng định rằng điều tạo nên sức bền và sự gắn bó trong quan hệ hai nước chính là mối quan hệ giao lưu nhân dân.

Một khách hàng Pháp đang nếm thử trái vải thiều đầu tiên của mùa vụ 2025 của Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Theo bà Descôtes, cộng đồng người Việt và gốc Việt tại Pháp - lớn thứ hai thế giới sau Mỹ - đã góp phần định hình một mối quan hệ độc đáo, giàu bản sắc trên các phương diện văn hóa, trí thức, học thuật, y học và hợp tác khoa học. Dòng chảy di cư và giao lưu này còn giúp củng cố không gian Pháp ngữ.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công tại Pháp được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với những giai điệu, tiết mục đậm chất văn hóa Việt. Bên cạnh đó, khách mời còn được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đặc sắc, mang đậm hương vị quê hương.

Những trải nghiệm văn hóa-ẩm thực này không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Pháp và quốc tế./.

