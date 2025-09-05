Khai trương gian hàng Việt Nam tại triển lãm quốc tế tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 4/9, Hiệp hội Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) đã khai trương Khu gian hàng Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội chợ triển lãm nội thất và thủ công mỹ nghệ Maison & Objet 2025.

Diễn ra tới ngày 8/9 tại Trung tâm triển lãm Villepinte ở phía Bắc thủ đô Paris (Pháp), triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam, trưng bày các sản phẩm đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực trang trí nội ngoại thất và thủ công mỹ nghệ trên tổng diện tích khoảng 350m2.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion) tạo điểm nhấn thu hút nhiều khách tham quan với thiết kế hiện đại, ấn tượng, mang dấu ấn nhận diện “Vietnam Lifestyle” và “Ho Chi Minh Pavilion.”

Năm nay, sự kiện hứa hẹn trở thành cơ hội đặc biệt để khẳng định chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp, đồng thời giới thiệu rộng rãi tiềm năng kinh tế năng động và hội nhập của Việt Nam tới bạn bè quốc tế góp phần nâng cao hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp, đồng thời giới thiệu rộng rãi tiềm năng kinh tế năng động và hội nhập của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ niềm vui được chứng kiến sự hiện diện đông đảo và thực sự là mạnh mẽ, ấn tượng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đây cũng là phần tiếp nối sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại các hội chợ chuyên ngành tại Pháp trong thời gian qua, chứng tỏ sự vươn mình ra quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đánh giá cao sự chuẩn bị hết sức chu đáo của các doanh nghiệp Việt Nam với những sản phẩm phù hợp với thị trường và được các bạn bè, đối tác và khách hàng khu vực cũng như quốc tế quan tâm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định đây cũng là “món quà đặc biệt” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, và rằng những “sắc màu” được thể hiện tại triển lãm cũng phản ánh bản sắc, tâm hồn và phong cách Việt Nam đang trên đà hội nhập, vươn mình mạnh mẽ, cũng như hình ảnh của một xứ sở nhiều tiềm năng và là một bạn hàng nhiều năng lực, rất đáng tôn trọng trên thương trường hiện nay.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm ở gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Về phần mình, ông Adam Koulaksezian, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) cho biết Maison&Objet là một hội chợ đẳng cấp rất cao, được xem là chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực trang trí và nội thất.

Ông cũng bày tỏ tự hào được làm việc cùng các đối tác để tổ chức gian hàng Việt Nam bắt mắt và thu hút nhiều sự chú ý của khách tham quan.

Theo ông Koulaksezian, vai trò của CCIFV là tạo cầu nối giữa hai nước, cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp Pháp làm ăn tại Việt Nam, và đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm và nắm bắt cơ hội kinh doanh tại Pháp cũng như châu Âu trong nhiều lĩnh vực.

Mục tiêu của CCIFV lần này là xây dựng một gian hàng Việt Nam với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, qua đó giới thiệu toàn diện những thế mạnh của Việt Nam tới công chúng, thị trường Pháp và châu Âu.

Sau Maison& Objet 2025, mục tiêu sắp tới là giúp các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu rộng rãi các sản phẩm dệt may và nông sản tới những người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Guillaume Prot, Giám đốc Triển lãm Maison&Objet, bày tỏ vui mừng tiếp tục đón tiếp các doanh nghiệp Việt Nam tại một sự kiện có tính quốc tế cao cả về quy mô lẫn lượng khách tham quan này, đồng thời khẳng định rằng việc hỗ trợ CCIFV để quảng bá sự hiện diện của Việt Nam tại hội chợ là điều quan trọng và có nhiều ý nghĩa.

Trước hết, từ lâu đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày tại hội chợ. Đồng thời, rất nhiều nhà cung cấp Việt Nam cũng đã hợp tác với các công ty châu Âu từ lâu.

Ông Prot cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nước châu Á, nhất là khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và các quốc gia lân cận, đối với thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, thị trường châu Âu vốn có sự ổn định nhất định, chắc chắn trở thành điểm đến quan trọng đối với các doanh nghiệp châu Á khi họ mong muốn phát triển các mối quan hệ đối tác và mở rộng kinh doanh với thị trường Pháp cũng như châu Âu.

Ông cũng tin tưởng rằng sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ sẽ ngày càng gia tăng, qua đó thể hiện rõ ràng chất lượng cũng như chiều sâu tay nghề của mình tới các khách hàng và đối tác.

Ông Phạm Chân Quang, Tổng giám đốc Tân Thành Furniture và là Phó Chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), đánh giá việc tham quan và trưng bày tại Maison&Objet là một trải nghiệm rất đặc biệt.

Đối với các doanh nghiệp thành viên HAWA, Maison&Objet tạo cơ hội rất tốt để trưng bày hàng hóa của mình ở thị trường Pháp - vốn là thị trường rất đề cao tính thiết kế và chất lượng.

Theo ông Quang, thế mạnh lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam là khả năng sản xuất các sản phẩm đồ gỗ chất lượng và việc hiện diện tại hội chợ này là cơ hội để tìm hiểu nâng cao khả năng thiết kế, khả năng thay đổi để đáp ứng nhu cầu càng ngày càng cao của khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc kinh doanh Công ty Landco Coorporation, cho biết đây là lần thứ ba doanh nghiệp tham gia các gian hàng do ITPC phối hợp tổ chức ở châu Âu. Theo ông, trước đây, các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn tiếp cận thị trường nước ngoài với vai trò là đơn vị gia công, trong khi khâu thiết kế do các đối tác nước ngoài đảm nhiệm.

Năm nay, Landco Coorporation trưng bày các sản phẩm với chủ đề “cất cánh từ cội nguồn” với những hình tượng thân thuộc như bông lúa, cánh diều... do chính đội ngũ nghiên cứu phát triển của công ty thiết kế. Mục đích là để thế giới đánh giá, nhìn nhận các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là có thế mạnh về khả năng sản xuất và gia công mà còn rất mạnh về thiết kế và cũng có những cái tìm tòi, nghiên cứu và đưa những vật liệu độc đáo, sáng tạo.

Ra đời từ năm 1995, Maison&Objet năm nay quy tụ hơn 3.000 nhà trưng bày và 80.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 155 quốc gia. Đây là sự kiện triển lãm phong cách sống đương đại lớn và uy tín nhất châu Âu.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu 30 năm thành lập của Maison&Objet, là dịp kết nối các doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có Việt Nam, với thị trường quốc tế./.

