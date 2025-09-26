Mỹ hoãn đóng cửa nhiều nhà máy nhiệt điện than để đáp ứng nhu cầu điện cho AI

Ngày 25/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến phần lớn các nhà máy nhiệt điện than sắp hết hạn sử dụng sẽ phải tiếp tục hoạt động nhằm bảo đảm nguồn cung điện ngày càng tăng cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Wright, việc duy trì các nhà máy đã hoạt động hàng chục năm là một phần trong chiến lược tăng cường nguồn cung điện, bên cạnh thúc đẩy năng lượng hạt nhân và cho phép các nhà máy dự phòng chạy liên tục.

Ông nhấn mạnh chính phủ coi mở rộng sản xuất điện là ưu tiên hàng đầu, đồng thời bác bỏ các lo ngại về biến đổi khí hậu.

Ông Wright cho biết Bộ Năng lượng đã làm việc với nhiều công ty điện lực và cho rằng đa số các nhà máy than dự kiến dừng hoạt động sẽ phải hoãn kế hoạch. Chính phủ cũng sẵn sàng sử dụng quyền khẩn cấp theo Đạo luật Điện lực Liên bang để gia hạn vận hành.

Tháng trước, Bộ đã gia hạn lệnh giữ hoạt động một nhà máy than ở Michigan và một nhà máy khí-dầu ở Pennsylvania, dù trước đó chủ đầu tư dự định đóng cửa vì lý do kinh tế.

Ngoài than, Mỹ cũng sẽ khai thác thêm công suất từ lưới điện hiện có bằng cách cho các tổ máy dự phòng chạy liên tục. Song song, chính quyền Trump thúc đẩy năng lượng hạt nhân thông qua cải cách thủ tục cấp phép và hỗ trợ các công nghệ mới.

Hiện 2 nhà máy hạt nhân từng ngừng hoạt động, trong đó có nhà máy Three Mile Island ở Pennsylvania, đang trong quá trình khởi động lại để cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu của Microsoft.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo nhu cầu điện của Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay và năm tới, tiếp tục tăng mạnh trong thập kỷ này khi các khuôn viên trung tâm dữ liệu AI đi vào hoạt động.

Ông Wright cho biết, Bộ Năng lượng đã nhận được khoảng 300 đề nghị phát triển nhà máy điện và trung tâm dữ liệu trên đất liên bang.

Ông cũng nhấn mạnh cuộc đua thống trị AI toàn cầu phụ thuộc vào khả năng kết nối nguồn cung điện mới, trong đó Mỹ và Trung Quốc đang là hai đối thủ chính./.