Hệ thống năng lượng sóng đầu tiên ở Mỹ đi vào hoạt động

Một hệ thống năng lượng sóng tiên phong đã được lắp đặt và đang hoạt động tại cảng Los Angeles, Mỹ.

Đây là dự án thí điểm, do công ty khởi nghiệp Eco Wave Power của Israel thực hiện nhằm biến năng lượng của những con sóng thành điện năng.

Hệ thống bao gồm các phao nổi hình mái chèo, được lắp đặt trên một bến tàu. Khi sóng vỗ, các phao này sẽ dập dềnh theo, làm chuyển động các píttông thủy lực. Chất lỏng sinh học trong píttông được đẩy qua đường ống đến một thùng chứa, tạo áp lực làm quay tuabin và phát điện.

Bà Inna Braverman, người đồng sáng lập Eco Wave Power, cho biết hệ thống này rất đơn giản và dễ vận hành.

Nếu dự án thí điểm thành công và nhận được sự chấp thuận từ chính quyền California, bà hy vọng sẽ mở rộng lắp đặt hàng trăm phao nổi dọc theo toàn bộ đê chắn sóng dài 13 km của cảng. Khi đó, hệ thống có thể tạo ra đủ điện để cung cấp cho 60.000 hộ gia đình ở Mỹ.

Năng lượng sóng được đánh giá là một nguồn tài nguyên tái tạo dồi dào và ổn định. Khác với năng lượng Mặt Trời không thể hoạt động vào ban đêm hay năng lượng gió phụ thuộc vào thời tiết, sóng biển luôn chuyển động.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, năng lượng sóng ngoài khơi bờ Tây nước Mỹ có thể cung cấp điện cho 130 triệu hộ gia đình, tương đương khoảng 1/3 tổng lượng điện tiêu thụ hằng năm của cả nước.

Tuy nhiên, việc thương mại hóa năng lượng sóng ở quy mô lớn vẫn còn gặp nhiều thách thức. Hầu hết các dự án trước đây đều thất bại do các thiết bị không đủ bền để chống chọi với sự khắc nghiệt của biển cả.

Theo bà Braverman, việc lắp đặt thiết bị ở giữa đại dương rất tốn kém và dễ bị hỏng hóc.

Giải pháp của Eco Wave Power là gắn hệ thống phao nổi vào các cấu trúc có sẵn như đê chắn sóng, giúp giảm chi phí bảo trì và dễ tiếp cận để sửa chữa. Đặc biệt, hệ thống này có thể tự nâng lên vị trí cao hơn theo sự vận động của sóng để tránh hư hỏng khi có bão lớn.

Hiện Eco Wave Power đã xác định thêm nhiều địa điểm tiềm năng khác ở Mỹ và trên toàn cầu. Công ty đã vận hành thành công một dự án nhỏ ở cảng Jaffa (Israel), cung cấp điện cho khoảng 100 hộ gia đình từ tháng 12 năm ngoái. Các dự án khác cũng đang được lên kế hoạch tại Porto (Bồ Đào Nha), Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Mục tiêu của Eco Wave Power là phát triển các dự án công suất lớn, khoảng 20 megawatt, để có thể cạnh tranh về giá với điện gió. Bà Braverman khẳng định hệ thống này không gây tác động xấu đến môi trường vì được lắp đặt trên các cấu trúc nhân tạo có sẵn.

Với sự gia tăng nhu cầu năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (AI), việc đẩy nhanh phát triển các công nghệ năng lượng sạch như năng lượng sóng được xem là giải pháp quan trọng giúp California đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045./.

