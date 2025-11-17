Bangladesh: Tòa kết án tử hình Cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Ngày 17/11, một tòa án Bangladesh đã kết án tử hình đối với cựu Thủ tướng bị lật đổ Sheikh Hasina về tội ác chống lại loài người, liên quan đến việc bà ra lệnh trấn áp một phong trào phản đối của sinh viên vào năm ngoái.

Bà Hasina bị tuyên án vắng mặt do đã rời Bangladesh từ 8/2024 và đang sống lưu vong tại Ấn Độ.

Tòa án Tội phạm Quốc tế (International Crimes Tribunal) - tòa án tội phạm chiến tranh trong nước của Bangladesh đặt tại thủ đô Dhaka - đã kết án bà Hasina về các tội danh bao gồm kích động, ra lệnh giết người và không hành động để ngăn chặn các hành động tàn bạo, được thực hiện khi bà Sheikh Hasina giám sát cuộc trấn áp người biểu tình chống chính phủ năm ngoái.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026.

Đảng Liên đoàn Awami (Awami League) của bà Hasina đã bị cấm tham gia tranh cử và có lo ngại rằng phán quyết ngày 17/11 có thể châm ngòi cho các bất ổn mới trước thềm cuộc bỏ phiếu.

Các bên liên quan có thể kháng cáo phán quyết này lên Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, con trai và một cố vấn của bà Hasina cho biết họ sẽ không kháng cáo trừ khi một chính phủ được bầu cử dân chủ có sự tham gia của đảng Liên đoàn Awami lên nắm quyền./.



Bangladesh yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina Chính phủ lâm thời Bangladesh đề nghị Ấn Độ dẫn độ bà Sheikh Hasina về Dhaka để cựu Thủ tướng đối mặt tiến trình xét xử với tội danh "tội ác chống lại loài người và diệt chủng.”