Bangladesh tổ chức trưng cầu ý dân về cải cách sau khủng hoảng chính trị

Ngày 9/10, các chính đảng chủ chốt của Bangladesh đã đạt được đồng thuận về việc tổ chức trưng cầu ý dân nhằm thông qua những cải cách được xem là mang tính bước ngoặt sau những biến động chính trị hồi năm ngoái tại quốc gia Nam Á này.

Tuy nhiên, các đảng vẫn chưa thống nhất được về thời điểm tiến hành.

Bản dự thảo cải cách dài 28 trang, còn được gọi là “Hiến chương tháng 7,” bao gồm đề xuất giới hạn Thủ tướng chỉ được tại nhiệm 2 nhiệm kỳ, mở rộng quyền hạn của Tổng thống, tăng cường cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực giữa cơ quan hành pháp, Quốc hội và Tổng thống.

Ngoài ra, hiến chương cũng hướng tới việc khẳng định Bangladesh là một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo.

Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Bangladesh, ông Muhammad Yunus, ủng hộ dự thảo này và cho rằng cải cách là cần thiết để xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch cũng như ngăn ngừa nguy cơ quay trở lại mô hình tập trung quyền lực.

Trước đó, ông Yunus từng khẳng định sẽ rời vị trí sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên tại Bangladesh sau khi chính quyền của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sụp đổ hồi năm ngoái.

Ủy ban Đồng thuận Quốc gia - có nhiệm vụ điều phối và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các chính đảng về cải cách chính trị - cho biết đã tổ chức nhiều vòng tham vấn với khoảng 30 chính đảng để tìm tiếng nói chung về bản dự thảo trên.

Trong thông báo ngày 9/10, ủy ban này nêu rõ các chính đảng đồng ý tổ chức trưng cầu ý dân nhưng chưa thống nhất về thời gian tiến hành.

Được biết, một số đảng đề xuất tiến hành trưng cầu trước kỳ bầu cử, trong khi số khác cho rằng nên tổ chức cùng ngày với tổng tuyển cử để tránh kéo dài tiến trình.

Ủy ban Đồng thuận Quốc gia hy vọng các đảng sẽ đi tới nhất trí về lịch trình cụ thể trong tháng 10 này./.

Bangladesh xác định thời điểm tiến hành tổng tuyển cử Lãnh đạo lâm thời Bangladesh công bố kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2/2026, mở đường cho chuyển giao quyền lực dân cử sau thời gian bất ổn.